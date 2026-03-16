O epidemie de norovirus a afectat peste 150 de pasageri și membri ai echipajului la bordul unei nave de croazieră Star Princess, în timp ce naviga prin săptămâna trecută, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite. Iată despre ce este vorba!

Câte persoane s-au îmbolnăvit

Conform raportului CDC, 104 pasageri și 49 de membri ai echipajului au prezentat simptome gastrointestinale pe parcursul călătoriei. Nava transporta 4.307 pasageri și 1.561 de membri ai echipajului la momentul incidentului. Compania Princess Cruises a notificat autoritățile despre epidemie pe 11 martie, după câteva zile petrecute deja pe mare, relatează CBS News.

Nava a plecat pe 7 martie într-o călătorie de opt zile, programată să se încheie la data de 14 martie, și a navigat prin Caraibe, oprind în Honduras, Belize și Riviera Mexicană, înainte de a reveni în Fort Lauderdale, Florida, conform itinerariului prezentat de CruiseMapper.com. La momentul raportării epidemiei, Star Princess se afla între Belize City și Cozumel.

Simptomele pasagerilor

Persoanele infectate au prezentat predominant diaree și vărsături, simptome caracteristice infecției cu norovirus, cunoscută popular ca „stomac deranjat”.

Ca răspuns, Princess Cruises și echipajul navei au aplicat planul standard de intervenție în caz de epidemie, care include proceduri sporite de curățare și dezinfectare. Membrii echipajului au colectat probe de scaun pentru testare și au izolat pasagerii și echipajul bolnav, a precizat CDC.

Epidemiile de norovirus pe navele de croazieră

Infecțiile cu norovirus apar relativ frecvent pe navele de croazieră, în special pe cele operate de linii mari, din cauza numărului mare de pasageri și a spațiilor comune. Autoritățile recomandă măsuri stricte de igienă și dezinfectare pentru prevenirea răspândirii bolii.

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri grave sau decese în urma epidemiei de pe Star Princess. Pasagerii au fost monitorizați și li s-au oferit mai multe instrucțiuni pentru gestionarea simptomelor și prevenirea transmiterii infecției.