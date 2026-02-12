B1 Inregistrari!
Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 11:50
Bonds Cay sursa foto: Captura You Tube
Cuprins
  1. Bonds Cay a fost scoasă la vânzare
  2. Planurile Shakirei pentru insula caraibiană

Bonds Cay, o insulă din Bahamas, adevărat colț paradisiac, care i-a aparținut cântăreței Shakira, a fost scoasă la vânzare. Agenții imobiliari cer 25 de milioane de euro pentru proprietate.

Bonds Cay a fost scoasă la vânzare

Insula caraibiană este amplasată în apele turcoaz aparținând statului Bahamas, la circa 200 de kilometri de Miami, Florida, conform Bild, care vorbește despre vânzare Bonds Cay este descrisă drept un colț de paradis cu o suprafață de aproximativ 263 de hectare de vegetație neatinsă și peste 20 de kilometri de plaje.

În 2006, insula a ajunns în proprietatea Shakirei care ar fi dorit să dezvolte o stațiune pentru artiști. În timp, valoarea proprietății aproape s-a dublat și, astfel, s-a ajuns la un preț de vânzare de 25 de milioane de euro. Insula este propusă la vânzare de compania imobiliară de lux Corcoran CA Christie Bahamas.

„Cu peste 21 de kilometri de țărm cu nisip fin, ape strălucitoare și un orizont nesfârșit, această insulă privată este definiția izolării și a liniștii”, susțin agenții imobiliari.

Deși este poziționată într-o zonă mai puțin vizitată, insula Shakirei nu este complet izolată. În apropiere se află mai multe insule, accesibile cu avion privat, elicopter sau iaht.

Planurile Shakirei pentru insula caraibiană

Agentul imobiliar Gavin Christie caută să atragă posibilii clienți arătând care sunt avantajele acestei proprietăți. Ea a declarat pentru Daily Mail că foarte greu se mai poate găsi un astfel de colț paradisiac. O insulă de dimensiunile Bonds Cay, care să fi rămas practic neatinsă. Este drept că au existat planuri pentru dezvoltarea turistică a zonei, însă nu au fost puse în aplicare.

Atât Shakira, cât și muzicianul britanic Roger Waters, basistul și compozitorul Pink Floyd, au vrut să transforme insula într-o stațiune refugiu pentru artiști. Proiectele, însă, nu s-au materializat. Iar insula oferă un nivel ridicat de intimitate și un potențial uriaș de dezvoltare.

„Fie că vorbim despre un resort de clasă mondială, un ansamblu rezidențial exclusivist sau un refugiu ultra-privat pentru familii, dimensiunea insulei permite viziuni extraordinare, fără a afecta frumusețea ei naturală”, a mai spus Christie.

