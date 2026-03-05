B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională

Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 16:03
Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine poate intra direct la liceu fără Evaluarea Națională
  2. Cum va fi aprobată această schimbare propusă de Ministerul Educației

Elevii care obțin rezultate de excepție la olimpiadele școlare ar putea avea un avantaj important la admiterea la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin. Acesta prevede o schimbare semnificativă pentru anul școlar 2026–2027.

Concret, absolvenții de clasa a VIII-a care au câștigat premii la olimpiade naționale sau internaționale recunoscute de minister ar putea beneficia de o facilitate importantă. Acești elevi s-ar putea înscrie direct la liceu.

Cine poate intra direct la liceu fără Evaluarea Națională

Măsura propusă de Ministerul Educației are rolul de a recompensa performanțele excepționale ale elevilor. Este vorba despre cei care s-au remarcat pe parcursul anilor de gimnaziu. Concret, admiterea directă la liceu ar putea fi acordată elevilor care au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de minister.

În această categorie intră și elevii care au câștigat premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute oficial. De asemenea, pot beneficia de această facilitate și cei care au obținut medalii de aur, argint sau bronz la astfel de concursuri. Admiterea se va face pe baza unei liste speciale. Aceasta stabilește legătura dintre disciplina la care elevul a obținut performanța și filiera, profilul sau specializarea aleasă.

Cum va fi aprobată această schimbare propusă de Ministerul Educației

Propunerea Ministerului Educației a fost lansată în consultare publică. Părinții, profesorii și elevii pot trimite sugestii sau observații pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de instituție. După această etapă, toate propunerile primite vor fi analizate de specialiștii din minister. Ulterior, proiectul va fi discutat și în cadrul Comisiei de Dialog Social, unde vor fi evaluate impactul și eventualele ajustări necesare. Abia după finalizarea acestor pași va fi stabilită forma finală a ordinului.

Reprezentanții ministerului spun că măsura urmărește să încurajeze performanța și să ofere un sistem de admitere mai corect pentru elevii cu rezultate excepționale. Dacă proiectul va fi adoptat, elevii olimpici ar putea ajunge la liceu printr-un traseu mai simplu, fără presiunea Evaluării Naționale. În același timp, părinții și școlile vor avea mai multă claritate atunci când își planifică opțiunile educaționale pentru acești elevi.

Tags:
Citește și...
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Eveniment
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
Eveniment
Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
Eveniment
Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
Eveniment
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
Eveniment
Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
Eveniment
Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Eveniment
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Atenție la această nouă escrocherie! Un site Google fals fură datele personale și banii utilizatorilor
Eveniment
Atenție la această nouă escrocherie! Un site Google fals fură datele personale și banii utilizatorilor
Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”
Eveniment
Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Eveniment
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Ultima oră
16:05 - Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
15:42 - Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
15:39 - Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
15:26 - Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
15:14 - Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
15:02 - Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
14:54 - Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
14:42 - PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
14:23 - Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)
14:21 - Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”