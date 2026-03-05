Elevii care obțin rezultate de excepție la olimpiadele școlare ar putea avea un avantaj important la admiterea la liceu. a pus în consultare publică un proiect de ordin. Acesta prevede o schimbare semnificativă pentru anul școlar 2026–2027.

Concret, absolvenții de clasa a VIII-a care au câștigat premii la olimpiade naționale sau internaționale recunoscute de minister ar putea beneficia de o facilitate importantă. Acești elevi s-ar putea înscrie direct la liceu.

Cine poate intra direct la liceu fără Evaluarea Națională

Măsura propusă de Ministerul Educației are rolul de a recompensa performanțele excepționale ale elevilor. Este vorba despre cei care s-au remarcat pe parcursul anilor de gimnaziu. Concret, admiterea directă la liceu ar putea fi acordată elevilor care au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de minister.

În această categorie intră și care au câștigat premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute oficial. De asemenea, pot beneficia de această facilitate și cei care au obținut medalii de aur, argint sau bronz la astfel de concursuri. Admiterea se va face pe baza unei liste speciale. Aceasta stabilește legătura dintre disciplina la care elevul a obținut performanța și filiera, profilul sau specializarea aleasă.

Cum va fi aprobată această schimbare propusă de Ministerul Educației

Propunerea Ministerului Educației a fost lansată în consultare publică. Părinții, și elevii pot trimite sugestii sau observații pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de instituție. După această etapă, toate propunerile primite vor fi analizate de specialiștii din minister. Ulterior, proiectul va fi discutat și în cadrul Comisiei de Dialog Social, unde vor fi evaluate impactul și eventualele ajustări necesare. Abia după finalizarea acestor pași va fi stabilită forma finală a ordinului.

Reprezentanții ministerului spun că măsura urmărește să încurajeze performanța și să ofere un sistem de admitere mai corect pentru elevii cu rezultate excepționale. Dacă proiectul va fi adoptat, elevii olimpici ar putea ajunge la liceu printr-un traseu mai simplu, fără presiunea Evaluării Naționale. În același timp, părinții și școlile vor avea mai multă claritate atunci când își planifică opțiunile educaționale pentru acești elevi.