Acasa » Eveniment » Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții

Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții

Iulia Petcu
25 ian. 2026, 10:01
Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții
sursa foto: Salvamont România
Cuprins
  1. Ce arată bilanțul intervențiilor Salvamont din ultimele 24 de ore
  2. Unde s-au înregistrat cele mai multe solicitări de ajutor
  3. De ce insistă salvatorii asupra responsabilității turiștilor

Un nou bilanț transmis de Salvamont România arată amploarea intervențiilor din ultimele 24 de ore, perioadă marcată de numeroase accidente și situații limită în zonele montane. Datele oficiale indică un volum ridicat de solicitări, cu intervenții desfășurate în aproape toate regiunile țării.

Ce arată bilanțul intervențiilor Salvamont din ultimele 24 de ore

Dispeceratul Național Salvamont a anunțat că, într-un interval de doar o zi, salvatorii montani au reușit să ajute un număr total de 123 de persoane aflate în dificultate. Pentru realizarea acestor misiuni, structurile Salvamont au fost alertate prin 119 apeluri de urgență, semn al presiunii constante asupra echipelor din teren. Situațiile semnalate au variat de la accidentări ușoare până la cazuri grave, care au necesitat intervenții complexe și mobilizare rapidă.

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere”, au arătat salvamontiştii, relatează Digi24.

Unde s-au înregistrat cele mai multe solicitări de ajutor

Cele mai numeroase apeluri au venit din zona Caraș-Severin – Muntele Mic, unde au fost înregistrate 15 solicitări într-un interval foarte scurt. Județele Brașov și Maramureș, alături de stațiunea Sinaia, au raportat câte 13 intervenții fiecare, reflectând aglomerația de pe traseele montane. Alte zone cu activitate intensă au fost Lupeni, municipiul Brașov și județele Suceava și Gorj, alături de mai multe structuri Salvamont din țară.

Distribuția apelurilor arată că riscurile sunt prezente în aproape toate masivele montane, indiferent de dificultatea traseelor sau de experiența turiștilor.

De ce insistă salvatorii asupra responsabilității turiștilor

Pe lângă apelurile de urgență, Salvamont a mai primit 59 de solicitări care vizau informații și recomandări despre trasee turistice. Reprezentanții instituției subliniază importanța informării corecte înainte de plecarea pe munte și solicită, încă o dată, „prudență și responsabilitate” din partea tuturor celor care aleg drumețiile.

