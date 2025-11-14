B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pfizer cere României plata pentru 29 de milioane de doze, iar litigiul are acum un calendar procedural clar

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 21:12
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce a anunțat Ministerul Finanțelor despre procesul cu Pfizer
  2. Cum arată calendarul procedural stabilit
  3. Care este cronologia prezentată de Ministerul Finanțelor în litigiul cu Pfizer
  4. Cum a selectat Ministerul Finanțelor avocații care vor reprezenta România

Calendarul procesului dintre Pfizer și România a fost definit, a anunțat Ministerul Finanțelor. Procedura vizează disputa privind vaccinurile anti-Covid. Urmează patru luni în care pot fi depuse documente. Ambele părți își pot prezenta argumentele în acest interval. Compania farmaceutică solicită României plata pentru aproape 29 de milioane de doze.

Ce a anunțat Ministerul Finanțelor despre procesul cu Pfizer

România a fost notificată să se prezinte pe 20.02.2024 la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Procesul vizează contractul de achiziție al vaccinurilor COVID-19 semnat prin Comisia Europeană.

Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost stabilit un calendar procedural în această cauză. Calendarul include mai multe etape dedicate depunerii documentelor necesare. După aceste depuneri urmează o etapă separată pentru audieri.

Cum arată calendarul procedural stabilit

Calendarul procedural stabilit prevede următoarele termene: România – 20 iunie 2024, Pfizer – 20 august 2024, România – 20 noiembrie 2024, Pfizer – 20 ianuarie 2025, iar România – 20 martie 2025.

România a anunțat instanța că a finalizat toate detaliile legate de reprezentarea în proces, iar dosarul este acum gestionat de Ministerul Finanțelor.

Reprezentarea juridică în fața Tribunalului de Primă Instanță francofon din Bruxelles poate fi realizată exclusiv printr-o firmă de avocatură, iar pentru acest caz a fost desemnată asocierea SCA Stănescu Vasile și Asociații, Strelia CVBA.

Care este cronologia prezentată de Ministerul Finanțelor în litigiul cu Pfizer

Ministerul Sănătății a primit citația pe 8 ianuarie 2024, emisă anterior de instanța din Bruxelles. Citația solicita prezența României la tribunal pe 20 februarie 2024, la ora 9:00. Reclamanții sunt Pfizer Inc., BioNTech Manufacturing GmbH și Pfizer România SRL. Procesul vizează contractul privind achiziția vaccinurilor COVID-19 semnat prin Comisia Europeană. Reclamanții cer plata pentru 28.940.613 doze rămase, în valoare de peste 564 milioane euro.

Pfizer solicită și plata sumei de 2,78 miliarde lei către Pfizer România. Se cer și cheltuieli de judecată, inclusiv daune procedurale stabilite la 22.500 de euro. Ministerul Finanțelor explică faptul că procesul vine din acordurile europene de achiziție. Guvernul a aprobat un memorandum pentru angajarea serviciilor juridice necesare apărării României. Ministerul Finanțelor a fost împuternicit să gestioneze reprezentarea statului în această cauză.

Cum a selectat Ministerul Finanțelor avocații care vor reprezenta România

Ministerul Finanțelor a analizat avocați specializați în litigii derulate după regulile ICSID și UNCITRAL. Au fost evaluate firme selectate în 2019 pentru reprezentarea statului în arbitraje internaționale. Ministerul a considerat că aceste firme îndeplinesc cerințele tehnice necesare cauzei F5331-23.

Instituția a contactat și firmele care reprezintă Polonia și Ungaria în procese similare. Ambele state sunt chemate în judecată de Pfizer și BioNTech pentru doze neplătite. Ministerul a transmis opt invitații de participare la procedura de selecție. Au fost primite șase oferte de reprezentare din partea firmelor invitate. Comisia de evaluare a ministerului a desemnat câștigătoare asocierea SCA Stănescu Vasile și Asociații, Strelia CVBA.

