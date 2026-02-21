„Pisica transilvană
” impresionează prin aspectul său distinct, cu blană în nuanțe cenușii străbătută de fire albe, bot fin conturat și ochi verzi-aurii. Dincolo de înfățișare, comportamentul este cel care o face cu adevărat specială. Este blândă, jucăușă și profund atașată de om.
„Este ca un copil mare, are mai mult de cinci kilograme și jumătate, dar încă se poartă ca un mic pisoi și doarme la mine pe picioare.”, a declarat o crescătoare de pisici, potrivit stirileprotv.ro.
Cum a ajuns „Pisica transilvană” atât de aproape de consacrarea internațională
Exemplare din țară și din străinătate au fost aduse la Timișoara, unde crescătorii și-au prezentat cu mândrie pisicile în fața arbitrilor internaționali. Specialiștii au analizat în detaliu fiecare exemplar, de la textura și culoarea blănii până la expresie și comportament. Temperamentul este, spun arbitrii, unul dintre cele mai mari atuuri. Pisicile sunt blânde, jucăușe și sociabile și acceptă cu ușurință apropierea oamenilor. Chiar dacă uneori sunt timide, rămân prietenoase și relaxate.
Interesul tot mai mare pentru această rasă a avut și un efect neașteptat. Multe pisici care trăiau pe străzi au fost adoptate, îngrijite și integrate în familii. Organizatorii spun că, odată cu începerea procesului de omologare, numărul acestor pisici
fără stăpân a scăzut vizibil, iar tot mai multe se bucură acum de siguranță și îngrijire.
Decizia finală privind recunoașterea oficială este așteptată în această vară. După omologare, „Pisica transilvană” va avea acces la competiții internaționale de frumusețe. Acolo se va întrece cu rase cunoscute, precum British Shorthair, Siberian sau Savannah. Prezența sa în aceste concursuri va aduce România în prim-planul lumii felinelor.