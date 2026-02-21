B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial

Ana Beatrice
21 feb. 2026, 20:32
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce cucerește „Pisica transilvană” tot mai mulți iubitori de animale
  2. Cum a ajuns „Pisica transilvană” atât de aproape de consacrarea internațională

„Pisica transilvană” este prima rasă de pisici originară din România. Recunoașterea ei oficială la nivel internațional este din ce în ce mai aproape. Cele mai recente exemplare au fost analizate în cadrul unei expoziții de evaluare organizate la Timișoara. Aceasta reprezintă o etapă esențială în procesul de omologare oficială.

De ce cucerește „Pisica transilvană” tot mai mulți iubitori de animale

Procesul de recunoaștere internațională este în plină desfășurare. Arbitri specializați au analizat exemplarele și au adunat informațiile necesare pentru raportul final. Rasa îndeplinește deja una dintre cele mai importante condiții, având patru generații de pui înregistrate oficial. Omologarea ar putea avea loc chiar din această vară.

Pisica transilvană” impresionează prin aspectul său distinct, cu blană în nuanțe cenușii străbătută de fire albe, bot fin conturat și ochi verzi-aurii. Dincolo de înfățișare, comportamentul este cel care o face cu adevărat specială. Este blândă, jucăușă și profund atașată de om.
„Este ca un copil mare, are mai mult de cinci kilograme și jumătate, dar încă se poartă ca un mic pisoi și doarme la mine pe picioare.”, a declarat o crescătoare de pisici, potrivit stirileprotv.ro.

Cum a ajuns „Pisica transilvană” atât de aproape de consacrarea internațională

Exemplare din țară și din străinătate au fost aduse la Timișoara, unde crescătorii și-au prezentat cu mândrie pisicile în fața arbitrilor internaționali. Specialiștii au analizat în detaliu fiecare exemplar, de la textura și culoarea blănii până la expresie și comportament. Temperamentul este, spun arbitrii, unul dintre cele mai mari atuuri. Pisicile sunt blânde, jucăușe și sociabile și acceptă cu ușurință apropierea oamenilor. Chiar dacă uneori sunt timide, rămân prietenoase și relaxate.

Interesul tot mai mare pentru această rasă a avut și un efect neașteptat. Multe pisici care trăiau pe străzi au fost adoptate, îngrijite și integrate în familii. Organizatorii spun că, odată cu începerea procesului de omologare, numărul acestor pisici fără stăpân a scăzut vizibil, iar tot mai multe se bucură acum de siguranță și îngrijire.
