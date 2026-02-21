„Pisica transilvană” este prima rasă de pisici originară din România. Recunoașterea ei oficială la nivel internațional este din ce în ce mai aproape. Cele mai recente exemplare au fost analizate în cadrul unei expoziții de evaluare organizate la . Aceasta reprezintă o etapă esențială în procesul de omologare oficială.

De ce cucerește „Pisica transilvană” tot mai mulți iubitori de animale

Procesul de recunoaștere internațională este în plină desfășurare. Arbitri specializați au analizat exemplarele și au adunat informațiile necesare pentru raportul final. Rasa îndeplinește deja una dintre cele mai importante condiții, având patru generații de pui înregistrate oficial. Omologarea ar putea avea loc chiar din această vară.