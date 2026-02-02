Elena Cârstea câștigă bani în SUA vânzând pisici persane de rasă. Acestea sunt înregistrate la CFA (Cat Fanciers Association) și provin din linii de campioni multipli.

Ce spune Elena Cârstea despre pisicile pe care le vinde

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9000 de dolari. Și cea mai ieftină în jur de 1000-1500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii.

De regulă, pisicile mele merg între 2000-3000 de dolari. Dacă puiul nu este de foarte mare calitate, atunci scad din preț. De asemenea, scad din preț dacă sunt mai în vârstă. (…)

De regulă toți puii. Și nu lunar. Pot să vând într-o lună trei pisici sau pot să vând la șase luni o pisică”, a explicat fosta cântăreață, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Cum s-a apucat Elena Cârstea de afacerea cu pisici

În 2006, Elena Cârstea s-a mutat definitiv în Statele Unite, alături de soțul său, Glenn Muttart, un fost ofițer de poliție. Familia s-a stabilit în Palm Beach, Florida, unde fiicele adoptate ale artistei, Sanda și Adriana, activează acum în armata americană.

„Am început chestia asta cu mâțele mele din cauza fetelor care au plecat de acasă. Și sunt drăguțe și scumpe și-mi sunt foarte dragi. E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”, a mai povestit Elena Cârstea.