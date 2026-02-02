B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)

Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 10:30
Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
Elena Cârstea câștigă bani în SUA vânzând pisici. Sursa foto: Elena Cârstea / Instagram
Cuprins
  1. Ce spune Elena Cârstea despre pisicile pe care le vinde
  2. Cum s-a apucat Elena Cârstea de afacerea cu pisici

Elena Cârstea câștigă bani în SUA vânzând pisici persane de rasă. Acestea sunt înregistrate la CFA (Cat Fanciers Association) și provin din linii de campioni multipli.

Ce spune Elena Cârstea despre pisicile pe care le vinde

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9000 de dolari. Și cea mai ieftină în jur de 1000-1500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii.

De regulă, pisicile mele merg între 2000-3000 de dolari. Dacă puiul nu este de foarte mare calitate, atunci scad din preț. De asemenea, scad din preț dacă sunt mai în vârstă. (…)

De regulă se vând toți puii. Și nu lunar. Pot să vând într-o lună trei pisici sau pot să vând la șase luni o pisică”, a explicat fosta cântăreață, potrivit VIVA!.

Cum s-a apucat Elena Cârstea de afacerea cu pisici

În 2006, Elena Cârstea s-a mutat definitiv în Statele Unite, alături de soțul său, Glenn Muttart, un fost ofițer de poliție. Familia s-a stabilit în Palm Beach, Florida, unde fiicele adoptate ale artistei, Sanda și Adriana, activează acum în armata americană.

„Am început chestia asta cu mâțele mele din cauza fetelor care au plecat de acasă. Și sunt drăguțe și scumpe și-mi sunt foarte dragi. E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”, a mai povestit Elena Cârstea.

Tags:
Citește și...
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Monden
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
Monden
Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
Monden
Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
Monden
Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Monden
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”
Monden
Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”
Ce impozit plătește Simona Halep pentru noua casă de 600.000 de euro
Monden
Ce impozit plătește Simona Halep pentru noua casă de 600.000 de euro
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Monden
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Monden
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
Monden
Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
Ultima oră
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
09:29 - Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați