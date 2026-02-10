Traeth y Graig Ddu, cunoscută și sub numele de Black Rock Sands, este una dintre cele mai spectaculoase plaje din Marea Britanie, dar și una dintre cele mai periculoase pentru turiști. De zeci de ani, aceeași scenă se repetă: mașini și autorulote rămân blocate în și sunt înghițite de mare în doar câteva minute.

Mașini surprinse de flux, recuperate cu tractorul

Plaja se află în Țara Galilor și este una dintre puținele zone unde accesul auto este permis direct pe nisip. Tocmai acest lucru atrage anual mii de turiști, mulți dintre ei complet nepregătiți pentru pericolele ascunse ale locului, conform The Mirror.

Cel care intervine cel mai frecvent este fermierul Dafydd Davies, cunoscut în comunitate pentru faptul că, de ani de zile, recuperează vehiculele rămase blocate, folosind propriul tractor. De-a lungul timpului, acesta a scos din apă sau din nisip moale zeci de mașini surprinse de fluxul rapid.

O experiență care i-a schimbat viața

Implicarea lui Dafydd Davies nu este întâmplătoare. În anul 1980, fermierul a fost implicat într-un accident grav cu un utilaj agricol, în urma căruia a fost la un pas de moarte și a rămas fără un ochi. De atunci, spune el, percepe pericolul diferit și simte nevoia să intervină ori de câte ori poate.

În timp, a pus la dispoziție terenul său pentru aterizările ambulanței aeriene și, în urmă cu aproape zece ani, a devenit voluntar „paznic al plajei”.

Nisipul pare sigur, dar se transformă rapid într-o capcană

Deși la prima vedere pare stabil, nisipul de pe Black Rock Sands se înmoaie brusc. În combinație cu panta lină a plajei, fluxul înaintează cu o viteză surprinzătoare, iar șoferii care parchează prea aproape de apă sunt luați prin surprindere.

Consecințele sunt frecvente: între șase și zece vehicule rămân blocate în fiecare vară, iar anul trecut numărul acestora ar fi ajuns la aproximativ 30.

Avertismente ignorate de turiști

Deși există panouri de avertizare, acestea nu pot fi amplasate exact în zonele unde turiștii aleg să parcheze la reflux. Cei care folosesc parcările plătite primesc pliante cu informații despre maree și recomandări de siguranță, însă, potrivit localnicilor, puțini le citesc.

Un episod devenit memorabil a avut loc în 2020, când un microbuz VW roz, adus pentru o ședință foto cu tematică retro, a fost înghițit de mare în doar câteva minute. Incidentul s-a produs chiar de ziua soției fermierului, iar cina aniversară s-a transformat într-o cursă contra cronometru. Mașina, evaluată la 60.000 de lire, nu a mai putut fi salvată.

Mașinile electrice, o nouă problemă

În zilele caniculare, plaja se transformă într-o parcare imensă, cu peste o mie de mașini. Autoritățile au introdus restricții de acces după ora 20, însă riscurile nu au dispărut complet.

O dificultate tot mai mare o reprezintă mașinile electrice, mult mai grele decât cele clasice. „Se afundă mai adânc și sunt mult mai greu de scos”, spune fermierul.

Dafydd Davies afirmă că nu se plânge de situație și că vede intervențiile sale ca pe un ajutor firesc pentru comunitate. Fiul său, Owain, îl însoțește uneori, ceea ce îi permite să mai ia câte o pauză.

„Dar nu pentru mult timp”, glumește el și concluzionează: „Să-i ajuți pe ceilalți îți dă un sentiment aparte”.