Marea, agitată de vântul puternic din ultima perioadă, a făcut ca sute de metri de plajă să fie de nerecunoscut. În Mamaia, s-au format terase de nisip, unele înalte chiar și de peste un metru. Peisajul este spectaculos și, spun specialiștii, nu este nimic neobișnuit ca marea să facă propriile schimbări la structura plajelor.

Fenomenul care a avut loc la intrarea în stațiunea Mamaia

La intrarea în stațiunea Mamaia, marea s-a retras câteva sute de metri, făcând loc unei noi porțiuni de plajă. Unde aleargă astăzi copiii, în cursul verii, apa ar fi venit unui adult până la genunchi. Vinovate de aceste schimbări de peisagistică sunt furtunile din ultimele zile.

„Asta este o zonă de depunere, o zonă care an de an crește, mai ales în anotimpul rece, când depun aici nisip”, a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe, pentru Știrile ProTV.

Cum explică specialiștii formarea de terase de nisip din Mamaia

Schimbări au avut loc și câțiva kilometri mai încolo, în centrul aceleași stațiuni. Pe o porțiune de plajă de câteva sute de metri, apa a săpat în nisipi, dând naștere unor terase de dimensiuni variate. Unele dintre ele depășesc chiar și un metru, ceea ce face peisajele să fie cu adevărat spectaculoase și intrarea în apă – imposibilă.

Oamenii nu sunt prea încântați, însă, de schimbările de peisagistică.

„Cum arată? Oribil? Asta e frumos? Mie nu îmi place. Cum era când eram eu tânără și cum e acum”

„Sperăm ca până la vară să se rezolve problema. Nouă ne place, noi suntem de aici, am ieșit la plimbare, am ieșit la ger, că am stat 2-3 zile prin casă și acum ne plimbăm un pic”, spun oamenii.

Fenomenul care a dus la formarea teraselor de nisip cimentat se numește cliffing și are loc, cel mai des, în stațiunea Mamaia.

„A bătut nord-estul foarte tare până ieri și din acest motiv s-a săpat această terasare. Atunci când brizanții pe o mare puțin adâncă vin și lovesc zona litorală, ei trag nisipul și rămâne o zonă pe care nu au atins-o”, a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

monitorizează evoluția plajelor. Un lucru e cert: până la începutul sezonului estival, porțiunile afectate pot fi nivelate și vor reveni la forma obișnuită.