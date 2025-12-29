B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime

Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime

B1.ro
29 dec. 2025, 12:36
Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
Sursa foto: captura video Știrile Pro TV
Cuprins
  1. Fenomenul care a avut loc la intrarea în stațiunea Mamaia
  2. Cum explică specialiștii formarea de terase de nisip din Mamaia

Marea, agitată de vântul puternic din ultima perioadă, a făcut ca sute de metri de plajă să fie de nerecunoscut. În Mamaia, s-au format terase de nisip, unele înalte chiar și de peste un metru. Peisajul este spectaculos și, spun specialiștii, nu este nimic neobișnuit ca marea să facă propriile schimbări la structura plajelor.

Fenomenul care a avut loc la intrarea în stațiunea Mamaia

La intrarea în stațiunea Mamaia, marea s-a retras câteva sute de metri, făcând loc unei noi porțiuni de plajă. Unde aleargă astăzi copiii, în cursul verii, apa ar fi venit unui adult până la genunchi. Vinovate de aceste schimbări de peisagistică sunt furtunile din ultimele zile.

„Asta este o zonă de depunere, o zonă care an de an crește, mai ales în anotimpul rece, când furtunile depun aici nisip”, a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe, pentru Știrile ProTV.

Cum explică specialiștii formarea de terase de nisip din Mamaia

Schimbări au avut loc și câțiva kilometri mai încolo, în centrul aceleași stațiuni. Pe o porțiune de plajă de câteva sute de metri, apa a săpat în nisipi, dând naștere unor terase de dimensiuni variate. Unele dintre ele depășesc chiar și un metru, ceea ce face peisajele să fie cu adevărat spectaculoase și intrarea în apă – imposibilă.

Oamenii nu sunt prea încântați, însă, de schimbările de peisagistică.

„Cum arată? Oribil? Asta e frumos? Mie nu îmi place. Cum era când eram eu tânără și cum e acum”

„Sperăm ca până la vară să se rezolve problema. Nouă ne place, noi suntem de aici, am ieșit la plimbare, am ieșit la ger, că am stat 2-3 zile prin casă și acum ne plimbăm un pic”, spun oamenii.

Fenomenul care a dus la formarea teraselor de nisip cimentat se numește cliffing și are loc, cel mai des, în stațiunea Mamaia.

„A bătut nord-estul foarte tare până ieri și din acest motiv s-a săpat această terasare. Atunci când brizanții pe o mare puțin adâncă vin și lovesc zona litorală, ei trag nisipul și rămâne o zonă pe care nu au atins-o”, a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Apele Române monitorizează evoluția plajelor. Un lucru e cert: până la începutul sezonului estival, porțiunile afectate pot fi nivelate și vor reveni la forma obișnuită.

Tags:
Citește și...
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Eveniment
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
Eveniment
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
„Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
Eveniment
„Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Eveniment
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Eveniment
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Eveniment
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Eveniment
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
Eveniment
UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT
Eveniment
Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT
Românii nu se dau în vânt după fructe și legume. Pe ce loc se află țara noastră în UE când vine vorba de consumul acestor alimente
Eveniment
Românii nu se dau în vânt după fructe și legume. Pe ce loc se află țara noastră în UE când vine vorba de consumul acestor alimente
Ultima oră
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
12:16 - De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
11:56 - Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
11:45 - „Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă