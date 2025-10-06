Administrația Națională „ ” (ANAR) anunță o nouă etapă în gestionarea plajelor turistice din România, bazată pe transparență și tratament egal pentru toți operatorii economici. Începând cu sezonul estival 2026, nu vor mai fi prelungite contractele de închiriere existente, sectoarele de plajă urmând să fie scoase la licitație publică.

Ce schimbări anunță ANAR în administrarea plajelor

Directorul general al instituției, Florin Ghiță, a declarat pentru Agerpres că „nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare”. Obiectivul principal este creșterea transparenței și corectarea neregulilor constatate anterior. „Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere”, a precizat Ghiță, potrivit Capital.ro.

De ce nu vor mai fi prelungite contractele actuale

subliniază că decizia de a renunța la prelungirea contractelor respectă prevederile legale din OUG nr. 202/2002 și Legea Apelor nr. 107/1996. „Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente”, precizează instituția. Aceasta explică faptul că aprobarea cererilor de prelungire „ar încălca legea și ar crea un tratament discriminatoriu față de alți participanți potențiali”.

Totodată, ANAR menționează că măsura se bazează pe principiile transparenței și administrării eficiente a bunurilor publice, în urma verificărilor interne care au relevat „neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv”.

Cum vor fi organizate noile licitații

După expirarea contractelor actuale și preluarea plajelor de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, ANAR va demara procedurile legale pentru organizarea noilor licitații publice. Acestea vor fi derulate conform Hotărârii Guvernului nr. 120/2023, care reglementează metodologia și criteriile de atribuire, relatează Capital.ro.

„Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor”, transmite instituția. Jumătate din veniturile obținute vor reveni bugetului de stat, iar restul vor fi direcționate către investiții în infrastructura de gospodărire a apelor și întreținerea lor.

Prin acest nou cadru, ANAR își reafirmă angajamentul de a asigura un proces corect, competitiv și conform legii, contribuind la protejarea litoralului românesc și la o dezvoltare sustenabilă a turismului costier.