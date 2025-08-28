Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul

O țară a decis, în această vară, să ofere protecție solară gratuită pentru toți cetățenii. Dozatoarele de cremă de protecție solară au fost amplasate în școli, universități, parcuri, locuri de desfășurare a activităților sportive, festivaluri și alte spații publice în aer liber.
Este vorba despre Olanda. Obiectivul este accesul universal la protecția solară, pentru a transforma aplicarea cremei SPF într-un obicei zilnic și obișnuit, similar campaniei australienilor „Slip, Slop, Slap” lansată în 1981 de Cancer Council, conform Click.
Campania a fost lansată recent în orașul Breda, iar spitalul Venlo-Venray, în colaborare cu societățile de asigurări de sănătate de stat, va finanța distribuția de cremă de protecție solară în 120 de școli primare din mai multe municipalități.
Inițiativa a fost lansată în încercarea de a combate nivelurile record de cancer de piele. Autoritățile medicale olandeze raportează o creștere record a acestora, în ultimii ani.
În Europa, tendința ascendentă este clar vizibilă, iar în Germania, de exemplu, numărul deceselor cauzate de cancerul de piele a crescut cu 55% între 2001 și 2021, conform Oficiului Federal de Statistică.
Specialiștii spun că prevenția prin protecție solară este extrem de importantă.