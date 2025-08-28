B1 Inregistrari!
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 08:30
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Sursa foto: Pexels

O țară a decis, în această vară, să ofere protecție solară gratuită pentru toți cetățenii. Dozatoarele de cremă de protecție solară au fost amplasate în școli, universități, parcuri, locuri de desfășurare a activităților sportive, festivaluri și alte spații publice în aer liber.

Cuprins

  • Despre ce țară este vorba
  • Care este scopul
  • Ce face crema de protecție solară

Despre ce țară este vorba

Este vorba despre Olanda. Obiectivul este accesul universal la protecția solară, pentru a transforma aplicarea cremei SPF într-un obicei zilnic și obișnuit, similar campaniei australienilor „Slip, Slop, Slap” lansată în 1981 de Cancer Council, conform Click.

Campania a fost lansată recent în orașul Breda, iar spitalul Venlo-Venray, în colaborare cu societățile de asigurări de sănătate de stat, va finanța distribuția de cremă de protecție solară în 120 de școli primare din mai multe municipalități.

Care este scopul

Inițiativa a fost lansată în încercarea de a combate nivelurile record de cancer de piele. Autoritățile medicale olandeze raportează o creștere record a acestora, în ultimii ani.

În Europa, tendința ascendentă este clar vizibilă, iar în Germania, de exemplu, numărul deceselor cauzate de cancerul de piele a crescut cu 55% între 2001 și 2021, conform Oficiului Federal de Statistică.

Specialiștii spun că prevenția prin protecție solară este extrem de importantă.

Ce face crema de protecție solară

  • Blochează atât radiațiile UV, cât și lumina vizibilă;
  • Previne apariția melasmei și a petelor pigmentare;
  • Protejează pielea mai închisă mai eficient decât cremele clasice;
  • Reduce riscul de cancer de piele pe termen lung;
  • Încurajează formarea unui obicei sănătos pentru întreaga populație.
