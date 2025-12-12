Iarna blândă le strică planurile schiorilor! Lipsa zăpezii a dus la închiderea a zeci de pârtii din țară. În prezent, doar două domenii schiabile mai sunt funcționale. La Transalpina se poate schia exclusiv în weekend, în condiții limitate, iar la Păltiniș pârtiile sunt deschise doar datorită zăpezii artificiale.

afectează și alte atracții de iarnă. La Bâlea Lac, celebrul hotel de gheață nu va mai fi construit anul acesta, pentru prima dată după mulți ani. Turismul montan resimte din plin efectele unei ierni care, cel puțin deocamdată, refuză să-și intre în drepturi.

Unde mai pot schia românii când zăpada lipsește aproape peste tot

Deși suntem aproape la jumătatea lunii decembrie, sezonul de schi abia pâlpâie. În toată țara, doar două pârtii sunt deschise în mod constant: Transalpina și Păltiniș. La , schiorii pot profita de zăpadă doar la final de săptămână, pârtiile fiind funcționale exclusiv vinerea, sâmbăta și duminica.

Pentru al doilea weekend consecutiv, domeniul schiabil Transalpina este deschis, iar turiștii se bucură de condiții bune pentru schi. La peste 1.800 de metri altitudine, zăpada a acoperit totul, iar peisajul alb, spectaculos, oferă o atmosferă de iarnă ca în povești.

„Am luat decizia de a opri funcționarea pârtiilor pentru a rezerva, într-un fel sau altul, stratul de zăpadă. A fost puțin cam cald. Suntem singurii care avem zăpadă din țară, chiar dacă avem cele două pârtii deschise”, a spus Adrian Iepure, administrator domeniu schiabil, notează observatornews.ro.

Mai prind schiorii zăpadă la munte până la finalul anului

Pârtiile de la Șureanu rămân închise, spre marea dezamăgire a iubitorilor . Anul trecut, în aceeași perioadă, stratul de zăpadă depășea 50 de centimetri, iar domeniul schiabil era deja deschis. Acum, zăpada abia ajunge la 5 centimetri.

„Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă, având în vedere că în ultimele două sezoane am deschis în data de 29 noiembrie. Mai exact, pe vremea asta anul trecut funcționam”, a precizat un reprezentant al domeniului schiabil.

„Noi sperăm cât mai curând, având în vedere condițiile care nu sunt cele mai bune în acest moment. Îi așteptăm în continuare și în acest sezon, în număr cât mai mare, pe copii și pe părinții lor”, a mai menţionat un instructor de schi.

Există șanse mari ca sărbătorile de iarnă să vină fără zăpadă. pentru Crăciun și Revelion temperaturi peste valorile normale pentru sfârșitul lunii decembrie. În aceste condiții, iarna riscă să rămână, cel puțin deocamdată, doar în calendar.