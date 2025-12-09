B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă

Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă

Ana Maria
09 dec. 2025, 19:46
Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Luna decembrie intră în istorie? Ce spun meteorologii despre depășirea limitelor stabilite la nivel global
  2. Va doborî România propriile recorduri de temperatură în 2025?
  3. Cum va arăta vremea în luna decembrie

Luna decembrie intră în istorie? România ar putea încheia anul 2025 cu temperaturi fără precedent, potrivit datelor analizate de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii atrag atenția că trendul actual este similar cu cel din anii considerați deja cei mai călduroși din istorie.

2025 ar putea fi cel mai călduros an din istorie în România, iar datele colectate până la finalul lunii noiembrie indică o creștere alarmantă a temperaturilor medii.

Luna decembrie intră în istorie? Ce spun meteorologii despre depășirea limitelor stabilite la nivel global

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat că valorile înregistrate deja depășesc praguri critice stabilite prin Acordul de la Paris:

„Anul 2025 ar putea fi cel mai călduros an din istorie, având în vedere deja temperaturile înregistrate de la începutul anului şi până în prezent şi iată luna noiembrie cu 1,54 grade Celsius peste perioada preindustrială, depăşind astfel limita ţintei acordului de la Paris de 1,5 grade Celsius. Acest lucru nu face decât să confirme tendinţa creşterii temperaturii medii anuale a aerului înregistrate în ultimii ani, semn că şi la nivel mondial ultimii cel puţin 10 ani devin din ce în ce mai călduroşi şi fiecare an doboară recordurile înregistrate în anii anteriori”, a precizat Mateescu la Digi 24.

Va doborî România propriile recorduri de temperatură în 2025?

Analizele realizate de ANM pe baza rețelei naționale de stații meteorologice arată că România ar putea intra într-o nouă serie de ani-record de căldură, alături de 2024, 2023, 2019 și 2020.

„La acest moment, evaluând evoluţia din primele 11 luni ale anului şi cu o probabilitate mare ca luna decembrie să fie o lună normală din punct de vedere meteorologic, avem o abatere termică pozitivă de un grad. Estimările arată însă o probabilitate foarte ridicată ca luna decembrie din acest an să fie mai caldă decât în mod obişnuit. Deja la acest moment, pentru prima săptămână, înregistrăm o abatere record de 4,3 grade Celsius, depăşind recordul înregistrat în 2020 de 3,7 grade Celsius”, a subliniat Elena Mateescu.

Cum va arăta vremea în luna decembrie

Estimările actualizate chiar marți dimineață indică o probabilitate ridicată de temperaturi peste normalul perioadei, dar și un posibil deficit de precipitații:

„Însă, aceste estimări, după cum deja ştim, le actualizăm prin prognozele pe termen scurt şi mediu până la zece zile tocmai pentru a surprinde cu un grad mult mai bun de acurateţe ce poate însemna predominarea centrilor barici la nivelul continentului european şi desigur şi în zona ţării noastre. Până la jumătatea lunii decembrie din acest an, însă, aşa cum arată estimările, contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, chiar până în jurul datei de 18 decembrie, un ecart al temperaturilor maxime cu mici variaţii de la o zi la alta, între 5 până la 11, 14 şi chiar 15 grade la acest final de săptămână”, a mai spus șefa ANM.

