Eveniment » PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!

PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 10:29
S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L. anunță semnarea contractului de finanțare nr.  RUE 48 – I4.C16.1A  din 21.10.2025 pentru  proiectul de reformă / investiție: PNRR/2024/MIPE/C16/Etapa 1A/Apel de depunere a cererilor de finanțare pentru Investiția 4: Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării – apel dedicat consumatorilor vulnerabili de energie (panouri + echipamente de stocare), Cod proiect: PNRR/2024/C16RePowerEU/I4/1.A , finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte: „Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării” – apel dedicat consumatorilor vulnerabili de energie (panouri + echipamente de stocare).

Numele beneficiarului: S.C. ROMINSTAL SOLAR S.R.L.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al investiției:

Reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial unifamilial, prin creșterea eficienței energetice a clădirilor și accelerarea tranziției către producția de energie din surse regenerabile, contribuind astfel la scăderea emisiilor de CO₂ și promovarea unei economii durabile și sustenabile.

Obiectivele specifice ale investiției:

O1. Crearea unui voucher care să stimuleze montarea unui sistem fotovoltaic cu capacitate netă de minim 3 kW/locuință în cadrul proprietăților aparținând persoanelor fizice și a unor sisteme de stocare a energiei electrice;

O2. Reducerea vulnerabilității energetice în comunitățile defavorizate – prin asigurarea accesului echitabil la finanțare pentru gospodăriile din mediul rural sau din zone vulnerabile, pentru a combate sărăcia energetică;

O3. Optimizarea autoconsumului de energie produsă – prin stimularea utilizării energiei produse local, direct în gospodărie, pentru a maximiza eficiența economică și a reduce presiunea asupra rețelei;

O4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) – scăderea impactului asupra mediului prin utilizarea energiei regenerabile în sectorul rezidențial.

 

Valoarea totală a proiectului este de 61.215.776,00 lei inclusiv TVA, din care 59.915.776,00 lei reprezentând valoarea eligibilă (Componenta PNRR – 49.517.170,00 lei + TVA aferentă componentei PNRR finanțată din Bugetul de Stat – 10.398.606,00 lei)

Data începerii proiectului: 21.10.2025

Data finalizării proiectului: 31.12.2025

