Poliartrita reumatoidă: cauze, simptome și tratamente pentru a gestiona această afecțiune

Descoperă ce presupune poliartrita reumatoidă, care sunt cauzele, simptomele și opțiunile de tratament care te pot ajuta să gestionezi această boală. Articolul oferă detalii clare despre ce presupune afecțiunea, cine poate fi afectat și ce măsuri sunt utile pentru monitorizarea și creșterea calității vieții. Informațiile prezentate au scop informativ și nu înlocuiesc consultul medical. Solicită întotdeauna opinia unui specialist pentru diagnostic și tratament.

Ce este poliartrita reumatoidă și cine poate fi afectat?

reprezintă o boală autoimună cronică. În această afecțiune, sistemul imunitar reacționează inadecvat și atacă propriile articulații. Procesul inflamator începe la nivelul membranei sinoviale (stratul interior al articulațiilor), dar în unele cazuri poate afecta și alte organe, cum ar fi pielea, ochii sau plămânii.

Aproximativ 1% dintre persoane dezvoltă această boală. Statistic, femeile de vârstă cuprinsă între 50 și 75 de ani întâlnesc poliartrita reumatoidă mai des, însă boala nu limitează la această categorie și poate apărea la orice vârstă. Fără monitorizare și tratament, poliartrita reumatoidă poate modifica semnificativ viața de zi cu zi.

Care sunt cauzele și factorii de risc?

Specialiștii nu cunosc cauza exactă, dar știu că apariția bolii implică o reacție imunitară anormală. Anumiți factori pot influența probabilitatea de a dezvolta poliartrita reumatoidă:

Predispoziția genetică : Persoanele care au rude apropiate cu această afecțiune manifestă un risc crescut de a dezvolta boala.

Fumatul : Este recunoscut ca cel mai important factor de risc modificabil. Renunțarea la fumat ajută la scăderea riscului pe termen lung.

Obezitatea : Excesul de greutate întreține inflamația din organism și poate favoriza declanșarea simptomelor.

Parodontoza : Infecțiile cronice ale gingiilor, cauzate adesea de bacterii precum Porphyromonas gingivalis, pot declanșa procesul autoimun.

Contactul cu substanțe toxice : Expunerea îndelungată la dioxid de siliciu sau alte substanțe industriale poate crește riscul.

Infecțiile virale : Unele cercetări iau în calcul infecțiile cu virusuri precum Epstein-Barr sau parvovirus B19, însă aceste legături nu sunt complet dovedite.

Consumul moderat de alcool: Unii cercetători au sugerat că un consum redus de alcool ar fi asociat cu un risc mai mic, însă nu se recomandă alcoolul ca metodă de prevenție.

Dacă ai mai mulți factori de risc, monitorizează-ți îndeaproape starea de sănătate și discută cu un medic despre măsurile de prevenție disponibile.

Cum se manifestă poliartrita reumatoidă?

Simptomele pot varia de la o persoană la alta, dar există câteva manifestări caracteristice pe care le poți observa la începutul bolii:

Oboseală accentuată și stare generală modificată : Uneori, acestea apar cu multe săptămâni înainte de durerile articulare.

Dureri articulare : Mâinile, încheieturile, genunchii sau umerii se pot resimți, la început, rigizi mai ales dimineața, timp de peste 30 de minute.

Umflături și căldură locală : Articulațiile devin sensibile și se pot umfla.

Simetrie în manifestări: Poți observa că aceleași articulații de pe ambele părți ale corpului se inflamează.

Pe măsură ce boala evoluează, pot apărea:

Deformări ale mâinilor – de exemplu, devierea degetelor spre exterior sau dificultăți în mișcarea acestora.

Manifestări extraarticulare: Noduli reumatoizi sub piele, vasculită (inflamație vasculară), sindrom Raynaud (extremități reci și amorțite), afecțiuni oculare sau pulmonare, neuropatii.

Simptomele apar in valuri – perioadele de intensificare alternează cu momente de liniște.

Cum se stabilește diagnosticul?

Doar medicul reumatolog poate confirma diagnosticul de poliartrită reumatoidă, folosind o evaluare complexă. Medicul analizează:

Istoricul simptomelor și o examinare atentă la nivelul articulațiilor

Teste de laborator, care includ: Markeri de inflamație (VSH, CRP) Analiza pentru și anticorpi anti-CCP (ACPA)

Investigații imagistice: Radiografii, ecografii articulare sau RMN verifică gradul de afectare articulară

Excluderea altor boli cu simptome similare, cum ar fi artroza sau lupusul

Valoarea crescută a factorului reumatoid nu definește mereu boala, dar ajută la evaluarea severității. Anticorpii anti-CCP aduc argumente suplimentare pentru confirmarea diagnosticului.

Acest proces de diagnostic include și monitorizarea periodică, deoarece unele modificări apar în timp.

Tratamente recomandate pentru poliartrita reumatoidă

Tratamentul urmărește să ofere remisia simptomelor sau să reducă progresul bolii. Specialiștii recomandă inițierea tratamentului cât mai rapid, de îndată ce se pune diagnosticul.

Opțiuni medicamentoase

DMARDs sintetici : reduc procesul inflamator și încetinesc afectarea articulară. Aceste medicamente se administrează sub supraveghere, deoarece pot cauza efecte adverse asupra ficatului sau sângelui;

DMARDs biologici : se folosesc atunci când schema clasică nu controlează suficient boala. Persoanele care le utilizează au nevoie de supraveghere, pentru că riscul de infecții crește;

Corticosteroizi : ajută la calmarea puseelor dureroase pe termen scurt. Folosirea îndelungată poate determina osteoporoză, hipertensiune sau diabet;

Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) : ameliorează durerea, dar nu stopează evoluția afecțiunii. Se recomandă pentru perioade scurte, pentru a reduce riscul iritației digestive;

Inhibitori JAK: se prescriu pentru cazurile care nu răspund la tratamentul convențional.

Măsuri complementare

Pe lângă tratamentul medicamentos, medicul poate indica:

Fizioterapie și exerciții adaptate fiecărei persoane pentru menținerea mobilității;

Tehnici de protejare a articulațiilor zilnice: folosirea dispozitivelor de ajutor, evitarea suprasolicitării;

Controlul greutății corporale;

Îngrijirea sănătății orale, pentru a reduce complicațiile din sfera parodontală;

Managementul stresului, prin consiliere sau activități de relaxare.

În ceea ce privește sarcina, este recomandat să se mențină remisia bolii cel puțin șase luni înainte de concepție. Monitorizarea și modificarea tratamentului necesită colaborare strânsă între medicul reumatolog și ginecolog.

Complicații și efecte pe termen lung

Fără tratament și monitorizare, poliartrita reumatoidă duce la leziuni articulare permanente, limitând mobilitatea. Apar frecvent:

Probleme cardiovasculare, precum ateroscleroză sau risc de infarct miocardic;

Osteoporoză;

Noduli reumatoizi în zonele de presiune (cot, degete);

Neuropatii, inclusiv sindromul de tunel carpian;

Risc de infecții și reactivare a unor boli latente atunci când se folosesc anumite medicamente.

Oricare dintre aceste complicații necesită intervenție și reevaluare medicală.

Prevenție și recomandări pentru gestionare

Ai la dispoziție măsuri simple care pot reduce riscul apariției bolii sau pot încetini evoluția acesteia:

Renunță la fumat și controlează greutatea corporală;

Tratează infecțiile gingivale și menține sănătatea orală;

Mergi la medic cât mai curând posibil dacă observi dureri sau umflături persistente la articulații;

Respectă schemele de tratament și prezentările periodice la control;

Menține o dietă variată și echilibrată, cu activitate fizică adaptată.

Nu întrerupe tratamentul de unul singur! Soluțiile medicale și supravegherea periodică reprezintă pași importanți pentru menținerea unei vieți active.

Articolul are scop informativ și nu poate substitui consultația de specialitate. Solicită sfatul medicului sau farmacistului pentru orice simptom sau schimbare observată.

Sursa: