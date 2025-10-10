Captura record, de un miliard de euro în , anunțată de Poliția Română, în Portul Constanța, s-a dovedit a fi o glumă. Bancnotele descoperite erau destinate a fi utilizate într-o .

Poliția Română, subiect de ironii după captura record

Poliția Română a devenit subiectul ironiilor internauților care au descoperit că în imaginile din spațiul public, bancnotele falsificate conțineau o inscriție „prop copy”. Practic, captura record din , după cum s-a aflat, nu reprezenta un transport masiv de bancnote falsificat, ci recuzita destinată a fi utilizată într-o producție cinematografică. Așa se explică și lipsa seriilor de pe bancnote.

Trebuie spus că falsificatorii nu produc bancnote de 500 de euro sau de 200 de euro, mai ales în cantități atât de mari, deoarece sunt greu de plasat pe piață. De altfel, multe bănci și magazine nu acceptă la plată sau fac verificări suplimentare la astfel de bancnote.

În urma valului de ironii, din spațiul public, Poliția a avut o reacție încercând să justifice acțiunea din Portul Constanța. Potrivit unui comunicat de pressă, deși aceste cupiuri sunt vândute ca recuzită, poliția susține că cei care le-au adus ar fi intenționat să le „introducă în scenariu” altundeva, în circuitul cotidian al plăților.

„Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce pare inofensiv”, susține Poliția, subliniind că obiectivul a fost prevenirea producerii de victime.

Explicațiile polițiștilor după ce au fost vizați de ironii

În comunicatul de presă, Poliția a afirmat că această operațiune nu a fost chiar atât de „spectaculoasă” pe cât a fost prezentată inițial. Captura record a fost, în realitate, o acțiune gândită să blocheze riscurile și să oprească rapid fluxuri de cupiuri care pot păcăli persoane neavizate în sau în contexte cu verificări sumare.

„Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, au transmis polițiștii.

Autoritățile au mai transmis că astfel de „replici” sunt produse și comercializate facil și pot ajunge rapid din spații online sau magazine, în piețe sau la puncte comerciale mici, acolo unde filtrul de control este minimal. Așa cum arătam mai sus, este greu de crezut, dat fiind că este vorba despre „bancnote mari” de 500 și de 200 de euro la care comercianții sunt mult mai atenți sau chiar le refuză.

Cu toate acestea, Poliția a insistat să transmită un mesaj public, solicitând vigilență și sesizarea situațiilor suspecte.

„Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze. P.S.: Așteptați finalul”, a mai transmis instituția.

Cum tratează Banca Centrală Europeană aceste bancnote

Banca Centrală Europeană încadrează asemenea cupiuri în categoria unor contrafaceri „altered design”, o definiție utilizată pentru imitații cu grafică, texte și cromatică similare bancnotelor reale. Diferențele există, dar pot fi ușor ratate de persoane fizice fără pregătire sau în situații de presiune, mai ales când tranzacțiile se petrec pe repede-înainte.

Autoritățile susțin că notațiile „prop copy” ori alte mențiuni similare pot trece neobservate sau pot fi acoperite parțial de uzură, pliuri, lumină slabă ori de lipsa unui control elementar cu lampa UV. În plan european, designul apropiat de cel autentic este de natură să ducă în eroare persoane fizice.

Din perspectivă juridică, folosirea cu știință a unor astfel de cupiuri în tranzacții, pentru a obține foloase patrimoniale, intră în sfera infracțiunilor privind falsul în monedă și înșelăciunea. Eticheta „de recuzită” nu exonerează comportamentele frauduloase atunci când materialul este împins, deliberat, în circuitul economic real.

