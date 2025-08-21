Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor

Au ieșit la iveală detalii din povestea adolescenților care s-au aruncat în fața unui TIR, marți, pe Cei doi au fost identificați: fata avea doar 14 ani, iar partenerul ei avea 18 ani.

Potrivit , cei doi tineri se iubeau mult, însă situația lor era ceva mai complicată. Băiatul ar fi locuit o vreme în casa fetei, însă, din cauza unor neînțelegeri cu părinții iubitei sale, s-a întors la casa părinților lui.

Cuprins:

Fugeau de acasă pentru a se vedea

Ce au spus familiile celor doi tineri

Fugeau de acasă pentru a se vedea

Fata era din județul Giurgiu, iar băiatul din Buzău. Cei doi îndrăgostiți se vedeau pe ascuns inițial, până ca părinții ei să accepte situația. Până la urmă, de dragul copilului lor, au fost de acord. Băiatul a locuit pentru o perioadă în casa părinților fetei, însă la un moment dat, se pare că părinții acesteia nu erau mulțumiți de faptul că adolescentul nu prea muncea. Astfel, au apărut neînțelegeri, iar părinții fetei i-ar fi dat bani de drum băiatului pentru a pleca.

Tânăra l-a urmat și așa au ajuns, în cele din urmă, pe autostradă.

Ce au spus familiile celor doi tineri

Părinții tânărului știau de povestea de dragoste dintre cei doi. Mama acestuia nu înțelege cum de au recurs la un astfel de gest. Până ca nenorocirea să se întâmple, cei doi adolescenți au mers pe jos 14 kilometri pe autostradă. Din nefericire, în cele din urmă, tinerii au găsit „curajul” de a se arunca în fața vehiculului, impactul fiindu-le fatal.

„Băiatul meu o iubea foarte mult, fata îl iubea foarte mult pe el. Zicea că nu e de acord, că nu îl suferă, când se ducea la fată. Şi i-am zis: mamă, dacă nu poţi acolo, poţi să vii acasă, dar nu poţi cu ea pentru că nu-mi dă voie să fie la adresa mea. Nu ştiu ce a avut în minte să facă aşa ceva”, a declarat mama tânărului, conform

Sora tinerei a confirmat faptul că tânărul muncea destul de rar.

„Se ducea o zi la muncă, trei nu”, a declarat sora fetei.