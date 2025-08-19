B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului

Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului

Elena Boruz
19 aug. 2025, 19:01
Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului
Foto simbol: ISU / Facebook

Un incident tragic a avut loc pe autostrada A1, spre Pitești, la kilometru 41, marți dimineață. Doi tineri, neidentificați încă de autorități, au fost spulberați de un camion, iar șoferul acestuia a făcut primele declarații.

Potrivit informațiilor, se pare că ar fi vorba de un suicid, însă ancheta este continuată de oamenii legii pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Cuprins:

  • Ce a s-a întâmplat
  • Ce a spus șoferul camionului

Ce a s-a întâmplat

Dimineața de marți va rămâne, cu siguranță, în memoria șoferului, care a luat viața a doi tineri, fără să vrea. Se pare că cei doi tineri, un băiat și o femeie, se aflau pe banda de urgență, înainte de producerea nefericitului eveniment.

Șoferul a mărturisit că cei doi păreau destul de apropiați și, fix înainte să ajungă în fața lor, aceștia s-au aruncat împreună în fața camionului de mare tonaj. Deși a încercat să evite incidentul, nu a mai putut face nimic, iar cei doi tineri s-au stins chiar sub ochii lui.

Ce a spus șoferul camionului

Conform spuselor șoferului, acesta i-a observat din timp pe tineri, deplasându-se pe banda de urgență. Acesta a mai mărturisit că a tras de volan pentru a evita impactul, însă nu a reușit.

„(n.r. I-ați remarcat de la orc distanță pe banda de urgență?) Da, da, da veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat”, a declarat șoferul camionului, potrivit știrile pro tv.

„(n.r. Au dat vreun semn că s-ar fi opus sau a fost un gest convenit?) Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”, a adăugat acesta.

La fața locului s-a deplasat inclusiv un elicopter SMURD, însă, în ciuda eforturilor medicilor de a salva victimele, nu s-a mai putut face nimic. Pentru cei doi tineri, impactul a fost atât de puternic, încât tot ce le-a mai rămas cadrelor medicale să facă a fost să constate decesul. Poliția Autostrăzii a ajuns la locul accidentului și a efectuat cercetări.

Victimele nu posedau acte de identitate, astfel că o întreagă anchetă este în desfășurare în acest moment.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Eveniment
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Externe
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
Eveniment
O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Externe
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
Eveniment
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
Eveniment
CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Politică
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Ultima oră
19:34 - Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
19:14 - Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
19:14 - O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
19:01 - Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
18:47 - Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
18:45 - Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
18:44 - Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
18:32 - Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
18:19 - Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
18:17 - „Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)