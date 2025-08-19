Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului

Un incident tragic a avut loc pe autostrada A1, spre Pitești, la kilometru 41, marți dimineață. Doi tineri, neidentificați încă de autorități, au fost spulberați de un camion, iar șoferul acestuia a făcut primele declarații.

Potrivit informațiilor, se pare că ar fi vorba de un suicid, însă ancheta este continuată de oamenii legii pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Cuprins:

Ce a s-a întâmplat

Ce a spus șoferul camionului

Ce a s-a întâmplat

Dimineața de marți va rămâne, cu siguranță, în memoria șoferului, care a luat viața a doi tineri, fără să vrea. Se pare că cei doi tineri, un băiat și o femeie, se aflau pe banda de urgență, înainte de producerea

Șoferul a mărturisit că cei doi păreau destul de apropiați și, fix înainte să ajungă în fața lor, aceștia s-au aruncat împreună în fața camionului de mare tonaj. Deși a încercat să evite nu a mai putut face nimic, iar cei doi tineri s-au stins chiar sub ochii lui.

Ce a spus șoferul camionului

Conform spuselor șoferului, acesta i-a observat din timp pe tineri, deplasându-se pe banda de urgență. Acesta a mai mărturisit că a tras de volan pentru a evita impactul, însă nu a reușit.

„(n.r. I-ați remarcat de la orc distanță pe banda de urgență?) Da, da, da veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat”, a declarat șoferul camionului, potrivit

„(n.r. Au dat vreun semn că s-ar fi opus sau a fost un gest convenit?) Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”, a adăugat acesta.

La fața locului s-a deplasat inclusiv un elicopter SMURD, însă, în ciuda eforturilor medicilor de a salva victimele, nu s-a mai putut face nimic. Pentru cei doi tineri, impactul a fost atât de puternic, încât tot ce le-a mai rămas cadrelor medicale să facă a fost să constate decesul. Poliția Autostrăzii a ajuns la locul accidentului și a efectuat cercetări.

Victimele nu posedau acte de identitate, astfel că o întreagă anchetă este în desfășurare în acest moment.