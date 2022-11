Povestea unei elvețience care s-a mutat în Sulina și promovează Delta Dunării: „Vor fi şi mai mulţi turişti străini, unii au mai fost deja şi abia aşteaptă să se întoarcă”

Janine Holenstein s-a mutat din Elveția în România. Femeia și-a găsit liniștea interioară în Sulina. Aceasta promovează activ Delta Dunării și este convinsă că numărul turiștilor străini care vizitează zona ei preferată va fi în creștere. Acum șase ani, elvețianca a venit pentru prima dată în Sulina cu bicicletă și a decis să facă o schimbare radicală.

Elvețianca a parcurs 3.000 de km cu bicicletă ca să ajungă în România

”Locuiesc în Sulina, m-am mutat acolo în urmă cu cinci ani. Am venit pentru prima dată în Sulina cu bicicleta, acum şase ani şi jumătate, din Elveţia. Mi-am stabilit singură traseul, singură am venit, cu cortul şi tot ce aveam nevoie, 3.000 de km. Sulina mi-a vorbit şi când lucrurile s-au schimbat în Elveţia, am decis că trebuie să mă mut la Sulina.

Deoarece e diferită, e frumoasă şi e vie! Mult mai energică decât alte locaţii mai civilizate din România, unde totul este foarte strict reglementat. Şi întotdeauna mi-am dorit să locuiesc în astfel de locuri, cum e Delta, unde totul este natural”, a explicat Janine Holenstein, pentru

Potrivit sursei citate, Janine Holenstein este prezentă la Târgul de Turism din Londra (World Travel Market), cel mai mare târg de turism generalist din lume, pentru a promova România.

”Vreau să promovez Delta Dunării şi România turiştilor care doresc să exploreze Delta şi să cunoască diversitatea de acolo, precum şi biosfera imensă ce poate fi întâlnită, cu mai mult de 300 de specii de păsări, mâncarea din peşte, preparată în mai mult de 100 de feluri. Este vorba şi de tradiţii, la fel de importante”, mai spune ea.

Janine Holenstein, despre viitorul turismului

Aceasta estimează că va creşte numărul turiştilor care vin în Delta Dunării: ”Vor fi şi mai mulţi turişti străini, unii au mai fost deja şi abia aşteaptă să se întoarcă. Vedem problemele care se întâmplă în România, în special în regiunea Deltei Dunării. De exemplu, cele legate de gunoi şi deşeuri. Dar văd că lucrurile se schimbă în bine.

Văd oameni luptând spre o Românie mai bună, ceea ce pentru mine înseamnă că ei nu uită de tradiţii, dar profită de partea modernă, iar asta nu e şi cazul altor state. Noi avem în România ‘uneltele’: modelul şi tradiţiile şi dacă le facem să fuzioneze, putem crea ceva puternic”, a afirmat Janine Holenstein.