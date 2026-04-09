B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu”. Anunțul ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (VIDEO)

Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu”. Anunțul ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (VIDEO)

Adrian A
09 apr. 2026, 13:30
Stadionul Dinamo se va numi Mircea Lucescu. Anunțul ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (VIDEO)
Cuprins
  1. Predoiu, tribut așteptat pentru Lucescu
  2. Când va fi gata noul stadion Dinamo

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, l-a omagiat, și el, pe Mircea Lucescu la Arena Națională. Predoiu a făut și un anunț, poate așteptat de toată lumea. Viitorul stadion Dinamo ar urma să poarte numele marelui antrenor.

Predoiu, tribut așteptat pentru Lucescu

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu celui mai mare antrenor român. El a anunțat că noul stadion al lui Dinamo București se va numi Stadionul Dinamo „Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. 

Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume.

În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Cătălin Predoiu.

Când va fi gata noul stadion Dinamo

Noul stadion „Dinamo” urmează să fie finalizat, conform estimărilor actuale, în jurul anului 2028, în funcție de ritmul lucrărilor, care ar urma să dureze aproximativ 24-30 de luni de la demararea efectivă.

Arena va avea o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri și va fi construită la standarde moderne, respectând criteriile pentru categoria 4 UEFA, ceea ce îi va permite să găzduiască meciuri internaționale.

Complexul nu va avea doar funcție sportivă, ci va integra și facilități moderne: hotel pentru sportivi, muzeu, spații comerciale și săli dedicate altor discipline sportive, precum box, scrimă sau lupte. În plus, proiectul prevede și un heliport, care ar putea deservi în regim de urgență Spitalul Floreasca.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 170 de milioane de euro.

Tags:
Citește și...
Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)
Sport
Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Politică
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Tyson Fury nu cedează. Boxerul britanic insistă pentru o confruntare cu Anthony Joshua. Când ar putea avea loc partida
Sport
Tyson Fury nu cedează. Boxerul britanic insistă pentru o confruntare cu Anthony Joshua. Când ar putea avea loc partida
Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
Sport
Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
Răzvan Lucescu, în lacrimi la căpătâiul tatălui său. Gestul emoționant făcut în fața sicriului lui Mircea Lucescu
Sport
Răzvan Lucescu, în lacrimi la căpătâiul tatălui său. Gestul emoționant făcut în fața sicriului lui Mircea Lucescu
„Lăsaţi-mă să mă duc la meci”. Ultima dorință a lui Mircea Lucescu înainte să moară. Dezvăluirea, făcută de un medic
Sport
„Lăsaţi-mă să mă duc la meci”. Ultima dorință a lui Mircea Lucescu înainte să moară. Dezvăluirea, făcută de un medic
Ladislau Boloni a dezvăluit ultima discuție cu Mircea Lucescu: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Sport
Ladislau Boloni a dezvăluit ultima discuție cu Mircea Lucescu: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
Sport
Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
Sport
Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Sport
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Ultima oră
15:36 - Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi
15:33 - Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
15:26 - CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
15:18 - Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)
14:53 - Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
14:49 - Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
14:28 - După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
14:22 - Tyson Fury nu cedează. Boxerul britanic insistă pentru o confruntare cu Anthony Joshua. Când ar putea avea loc partida
13:57 - Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
13:56 - Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”