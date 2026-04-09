Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu”. Anunțul ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, l-a omagiat, și el, pe Mircea Lucescu la Arena Națională. Predoiu a făut și un anunț, poate așteptat de toată lumea. Viitorul stadion Dinamo ar urma să poarte numele marelui antrenor.

Predoiu, tribut așteptat pentru Lucescu

Cătălin Predoiu, ministrul de , a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu celui mai mare antrenor român. El a anunțat că noul stadion al lui Dinamo București se va numi Stadionul Dinamo „Mircea Lucescu".

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume.

Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume.

În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Cătălin Predoiu.

Când va fi gata noul stadion Dinamo

Noul stadion „ ” urmează să fie finalizat, conform estimărilor actuale, în jurul anului 2028, în funcție de ritmul lucrărilor, care ar urma să dureze aproximativ 24-30 de luni de la demararea efectivă.

Arena va avea o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri și va fi construită la standarde moderne, respectând criteriile pentru categoria 4 UEFA, ceea ce îi va permite să găzduiască meciuri internaționale.

Complexul nu va avea doar funcție sportivă, ci va integra și facilități moderne: hotel pentru sportivi, muzeu, spații comerciale și săli dedicate altor discipline sportive, precum box, scrimă sau lupte. În plus, proiectul prevede și un heliport, care ar putea deservi în regim de urgență Spitalul Floreasca.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 170 de milioane de euro.