Prefectul de Neamț explică rolul polistirenului din construcția podului de la Luțca. De ce s-ar fi prăbușit structura masivă (VIDEO)

În timp ce podul de la Luțca zace părbușit peste Siret, Consilul Județean Neamț face demersurile necesare pentru o nouă construcție. După ce a garantat și a dat în folosință podul prăbușit, șeful consiliului județean Neamț, Ionel Arsene, speră să primească fonduri de la Guvern să mai construiască un pod.

Adrian Niță, prefectul județului Neamț, crede că de vină pentru acest dezastru ar fi o soluție tehnică greșită, proiectarea defectuoasă sau lucrările efectuate necorespunzător, potrivit declarațiilor făcute pentru Știrile B1, prezentate de Irina Pătraru pentru B1 TV.

„Vreau să fac niște precizări despre Hotărârea CJSU de ieri. Consiliul Județean nu va face expertiză, ci doar o vor plăti pe cea care privește proiectarea şi execuția. Este clar că acolo a fost vorba despre o soluție tehnică greșită, proiectare defectuoasă sau lucrări efectuate necorespunzător. Știu că la baza proiectului în sine a stat o expertiză care a oferit niște soluții tehnice. Acum, va trebui că cei îndreptățiți să verifice dacă au fost respectate. Slavă Domnului că nu au existat mai multe victime! Podul este un obiectiv care va trebui refăcut, beneficiar fiind CJ, ei trebuie să se ocupe”, a declarat, în prefectul în exclusivitate pentru B1 TV.

Rolul polistirenului din structura podului prăbușit

Prefectul de Neamț a explicat că polistirenul descoperit printre ruinele structurii a fost o soluție la care s-a recurs în 1972, când s-a construit podul.

„Eu am fost la pod, în urmă cu două zile. M-am interesat despre polistirenul care era în hobane. Înțeleg că este un element constructiv care a fost pus încă din 1972, când s-a construit. Avea rolul de a împiedica frecarea dintre cabluri și în acest scop a fost pus încă de atunci, nefiind un element pentru rezistență. Undeva s-a produs o greșeală, organele competente vor stabili unde. Degajarea rămășitelor va lua ceva timp. Anchetatorii au solicitat să nu se intervină asupra resturilor care acum sunt în apă. Momentan iese din discuție construirea unui nou pod. Trebuie făcute studii de fezabilitate, proiecte, niște pași care nu pot fi grăbiți. Podul este în administrarea CJ Neamț, este beneficiar și administrator”, a explicat Adrian Niță.

Cine este vinovat pentru prăbușirea podului de la Luțca?

„Noi nu putem stabili vinovații, sunt multe ipoteze. Pe lângă cea cu polistirenul, care nu are legătură cu partea de rezistență, am mai auzit una legată de o fisură pe mijlocul podului, dar acesta este intact pe partea din mijloc. Asfaltul este intact și caseta de dedesubt nu are nimic. Poliția a deschis 2 dosare penale, unul pentru abuz in serviciu si unul pentru vătămare corporala din culpă. Între timp, și cei de la DNA au deschis un dosar”, a spus prefectul de Neamț.

CJ Neamț a fost desemnat să convoace un expert care sa verifice de ce s-a prăbușit podul

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, din subordinea prefectului de Neamt, a adoptat o Hotarare prin care CJ Neamt este însărcinat sa „identifice sursele de finantare pentru realizarea etapei de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru constructia unui nou pod peste râul Siret, in localitatea Luțca, comuna Sagna, se arată în documentul semnat de prefectul județului Adrian Niță.

Mai mult, CJ Neamț a fost desemnat să convoace un expert care sa verifice aspecte legate de construirea podului care s-a dărâmat adică să vadă daca a fost ceva în neregula cu anumite proceduri.

Autoritățile din județul Neamț au anunțat că transmit o solicitare catre MAPN, pentru ca militarii sa monteze la Luțca un pod de pontoane. Asta în condițiile în care premierul Nicolae Ciucă a trimis deja armata acolo tocmai pentru acest lucru. Deci, decizia este inutila, pentru că o hotărâre in acest sens a fost deja luata la nivel de guvern.

Între timp, fostul deputat PSD, Romică Rotaru, patronul firmei care a lucrat la podul prăbușit, a declarat că de fapt nu s-a umblat deloc la structura de rezistență la reabilitarea podului, întocmai proiectului primit. Totuși, lucrările au costat aproape 2 milioane de euro.

Între timp, DNA a intrat a început o anchetă, care va fi făcută de serviciul teritorial din Bacău privind modul în care a fost realizată investiția și în ce condiții s-a dispus redeschiderea circulației rutiere. O altă anchetă, pentru vătămare corporală din culpă, a fost deschisă la Parchetul Judecătoriei Roman.