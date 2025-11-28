B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut

Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut

B1.ro
28 nov. 2025, 20:55
Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
Sursa Foto: Facebook/ Ski&Outdoor Magazine
Cuprins
  3. Cum a fost posibil ca zăpada de iarna trecută, de la Păltiniș, să fie refolosită
  4. Cât costă să te dai cu sania de vară la Sinaia

Minivacanța de 1 decembrie îi va prinde pe unii români la schi. Iar asta datorită unei premiere naționale care a avut loc la Păltiniș, acolo unde administratorii domeniului schiabil au reușit să păstreze zăpada de iarna trecută. Tot ce au mai avut de făcut anul acesta a fost să o întindă și să o bătătorească pe pârtie. Cei care nu sunt fani adrenalină sau schi, pot face o vizită în Sinaia, acolo unde este cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei.

Cum a fost posibil ca zăpada de iarna trecută, de la Păltiniș, să fie refolosită

În așteptarea românilor care schiază din plăcere, Păltinișul a găzduit deja prima competiție de schi din acest sezon. Totul a fost posibil datorită unei metode de conservare a zăpezii de anul trecut, denumită snowfarming. mai exact, zăpada rămasă se adună într-o grămadă care este acoperită cu mai multe straturi de folie izolatoare. Acestea redus topirea cu până la 60%.

Deși metoda este folosită în premieră la noi în țară, în late stațiuni din lume, este o practică comună, de ani buni. Investiția se ridică la 100.000 de euro, dar doar datorită ei a fost posibilă refolosirea a 10.000 de metri cubi de zăpadă, potrivit Știrile ProTV.

În acest sezon, ski-pass-ul va fi mai scump cu aproximativ 5% față de anul precedent, ceea ce înseamnă că tariful per zi, pentru un adult se va ridica la 115 lei.

Cât costă să te dai cu sania de vară la Sinaia

Pe Valea Prahovei, nu-i nici urmă de zăpadă, doar ploaie și ceață. Însă, turiștii care ajung în stațiunile și orașele de aici, nu se pot plânge că nu au ce face în absența zăpezii. La Sinaia, spre exemplu, turiștii se pot da cu sania de vară, cea mai lungă din sud-estul Europei. Traseul ei are o lungime de peste 2 kilometri și pornește de la Cota 1400.

Sania prinde o viteză de 40 km pe oră, iar investiția s-a ridicat la 13 milioane de lei, fără TVA. Tariful este 70 de lei.

„Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus”, a explicat Maria Floricică, Manager Transport Urban Sinaia.

Tags:
Citește și...
Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
Eveniment
Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră
Eveniment
Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră
Târg de Crăciun în Iași. Cum s-a pregătit orașul pentru sărbători (FOTO)
Eveniment
Târg de Crăciun în Iași. Cum s-a pregătit orașul pentru sărbători (FOTO)
Suspendarea voucherelor de vacanță tensionează relația dintre mediul privat și stat. Care este impactul real al tichetelor de vacanță
Eveniment
Suspendarea voucherelor de vacanță tensionează relația dintre mediul privat și stat. Care este impactul real al tichetelor de vacanță
Musaca cu cartofi și ciuperci, preparatul perfect pentru diversificarea meniului de post. Cum se prepară
Eveniment
Musaca cu cartofi și ciuperci, preparatul perfect pentru diversificarea meniului de post. Cum se prepară
Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, cu un concert Ștefan Bănică Jr.. Ce surprize au mai pregătit organizatorii (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, cu un concert Ștefan Bănică Jr.. Ce surprize au mai pregătit organizatorii (VIDEO, FOTO)
Bugetul românilor pentru cadourile de Crăciun a crescut în 2025. Cum reușesc familiile să facă față cheltuielilor de sărbători
Eveniment
Bugetul românilor pentru cadourile de Crăciun a crescut în 2025. Cum reușesc familiile să facă față cheltuielilor de sărbători
Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile. Produse tradiționale, într-un decor de poveste (FOTO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile. Produse tradiționale, într-un decor de poveste (FOTO)
Troița de la Tâncăbești unde era comemorat Corneliu Zelea Codreanu a fost tăiată. Ce au descoperit anchetatorii (FOTO)
Eveniment
Troița de la Tâncăbești unde era comemorat Corneliu Zelea Codreanu a fost tăiată. Ce au descoperit anchetatorii (FOTO)
Târgul de Crăciun din Sectorul 6, deschis de vineri seară. Zeci de căsuțe cu bunătăți, caruselul, roata panoramică și patinoarul, printre atracții (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Sectorul 6, deschis de vineri seară. Zeci de căsuțe cu bunătăți, caruselul, roata panoramică și patinoarul, printre atracții (VIDEO, FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
22:11 - Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
21:44 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
21:33 - După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
21:24 - Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
21:18 - CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
20:47 - Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
20:17 - Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră
20:16 - Târg de Crăciun în Iași. Cum s-a pregătit orașul pentru sărbători (FOTO)