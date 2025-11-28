Minivacanța de 1 decembrie îi va prinde pe unii români la schi. Iar asta datorită unei premiere naționale care a avut loc la Păltiniș, acolo unde administratorii domeniului schiabil au reușit să păstreze zăpada de iarna trecută. Tot ce au mai avut de făcut anul acesta a fost să o întindă și să o bătătorească pe pârtie. Cei care nu sunt fani adrenalină sau schi, pot face o vizită în Sinaia, acolo unde este cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei.

Cum a fost posibil ca zăpada de iarna trecută, de la Păltiniș, să fie refolosită

În așteptarea românilor care schiază din plăcere, Păltinișul a găzduit deja prima competiție de schi din acest sezon. Totul a fost posibil datorită unei metode de conservare a zăpezii de anul trecut, denumită snowfarming. mai exact, zăpada rămasă se adună într-o grămadă care este acoperită cu mai multe straturi de folie izolatoare. Acestea redus topirea cu până la 60%.

Deși metoda este folosită în premieră la noi în țară, în late stațiuni din lume, este o practică comună, de ani buni. Investiția se ridică la 100.000 de euro, dar doar datorită ei a fost posibilă refolosirea a 10.000 de metri cubi de zăpadă, potrivit Știrile ProTV.

În acest sezon, ski-pass-ul va fi mai scump cu aproximativ 5% față de anul precedent, ceea ce înseamnă că tariful per zi, pentru un adult se va ridica la 115 lei.

Cât costă să te dai cu sania de vară la Sinaia

Pe , nu-i nici urmă de zăpadă, doar ploaie și ceață. Însă, turiștii care ajung în stațiunile și orașele de aici, nu se pot plânge că nu au ce face în absența zăpezii. La , spre exemplu, turiștii se pot da cu sania de vară, cea mai lungă din sud-estul Europei. Traseul ei are o lungime de peste 2 kilometri și pornește de la Cota 1400.

Sania prinde o viteză de 40 km pe oră, iar investiția s-a ridicat la 13 milioane de lei, fără TVA. Tariful este 70 de lei.

„Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus”, a explicat Maria Floricică, Manager Transport Urban Sinaia.