Șoferii care călătoresc pe , pe drumurile naționale DN 1 și DN 1B trebuie să se informeze din timp legat de restricțiile de circulație. Cele două artere de acces intră în reparație pentru aproximativ o lună.

Șoferii vor circula cu restricții pe DN 1 și DN 1 B

pe cele două căi rutiere foarte importante intră în vigoare începând cu ziua de luni, 15 septembrie. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ o lună, până pe 17 octombrie, potrivit autorităților.

Potrivit autorităților, circulaţia rutieră se va desfăşura cu restricţii pe cele două drumuri naționale, DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova. Pe DN 1 restricţiile de circulație sunt impuse în zona municipiului Câmpina, iar pe DN 1 B, acestea vizează zona de ieșire din municipiul Ploieşti. Pe aceste căi rutiere se vor desfășura lucrări de reparații la rosturile de dilatație a unor poduri.

Anunțul făcut de din Prahova arată că în perioada 15 septembrie – 17 octombrie 2025, vor fi instituite restricţii de trafic pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri. Este vorba despre municipiul Câmpina. De asemenea, restricții vor fi instituite și pe drumul naţional 1B (E577), în zona kilometrului 11+295, pe raza municipiului Ploieşti.

Pe cele două tronsoane se desfăşoară lucrări de reparaţie şi înlocuire a rosturilor de dilataţie la poduri, pasaje şi viaducte.

Cum se vor desfășura lucrările

Potrivit informărilor de care trebuie să țină cont șoferii care călătoresc pe cele două drumuri naționale, lucrările se vor realiza la partea carosabilă. Astfel, constructorii vor închide câte o bandă de circulație pe fiecare sens, în timp ce vor fi executate lucrările de reparații planificate.

Astfel, pe Drumul Național DN 1 B, lucrările se vor desfășura la podul de peste râul Teleajen. Acestea vor începe luni, 15 septembrie, de la ora 10:30.

Restricţiile pe DN 1, în zona orașului Câmpina, se vor institui la podul de peste râul Prahova. Acestea vor intra în vigoare tot de luni, începând cu ora 12:30.

În cele două zone de trafic se vor institui sisteme de semnalizare temporară. Șoferii vor fi îndrumați să circule alternativ, astfel încât să se evite incidentele rutiere neplăcute și întârzierile în trafic.

Recomandări pentru șoferii aflați în trafic

Poliția rutieră vine cu o serie de recomandări pentru conducătorii auto care, în aceste zile, se deplasează pe cele două drumuri naționale, DN 1 și DN 1 B. Astfel, potrivit poliției rutiere, șoferii trebuie să țină seama de următoarele lucruri:

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară;

să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum;

să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare;

să ia în considerare utilizarea rutelor alternative pentru evitarea aglomerației.

Conform unui comunicat de presă, polițiștii rutieri din Prahova vor acționa pentru a fluidiza circulația în zonele cu restricție. Aceștia au transmis că vor lua toate măsurile care se impun pentru a preveni orice incidente rutiere în care ar putea fi implicați șoferii pe perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare și reparații.

Rută alternativă pentru șoferii care circulă spre Brașov

În acest context, autoritățile prahovene au anunțat că execuția drumului județean Dj 102I, care va uni județul Prahova cu Brașovul se desfășoară în grafic, fără întârzieri. Odată cu construcția acestei artere, șoferii care călătoresc pe Valea Prahovei vor avea la dispoziție o rută alternativă, la DN 1. Reprezentanții acestora, spun că DJ 102I va fi o șosea sigură, modernă și adaptată mobilității din zilele noastre.

Reabilitarea și modernizarea DJ 102I se desfășoară pe o lungime de 25,63 km, iar după recepție va asigura legătura dintre zona de sud a țării cu cea de centru, respectiv județul Brașov. Conform proiectului, drumul traversează Munții Baiului prin pasul Predeluș, la altitudinea de 1.285 m.

Drumul va avea o platformă de 8 metri lățime cu două benzi de circulație, acostamente și rigole, poduri și podețe noi, accese modernizate și parcări amenajate. Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov.