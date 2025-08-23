Un preot de la Schitul Stânișoara este acuzat că a dansat pe manele în lăcașul de cult, a consumat alcool și are o relație cu un alt bărbat. Mai multe imagini compromițătoare au fost publicate de un alt preot. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a venit deja cu explicații în acest scandal.

Cuprins

Ce acuzații i se aduc preotului

Ce spune Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Ce acuzații i se aduc preotului

Protosinghelul Acozmi Emil Gabriel, preot pedepsit disciplinar de Biserică și trimis la Schitul Stânișoara, apare în ipostaze compromițătoare în clipuri publicate pe Facebook de controversatul preot Ciprian Mega, caterisit de Episcopia Oradiei.

Într-un clip, Acozmi Emil Gabriel dansează în lăcașul sfânt, pe ritmuri arăbești, îmbrăcat în haine de preot. În alt video, părintele de la Schitul Stânișoara ascultă manele într-o mașină, alături de două persoane.

De asemenea, Acozmi Emil Gabriel apare într-o fotografie alături de patriarhul Daniel, iar în alte imagini alături de un bărbat de care pare să fie foarte apropiat.

„Actualitate.net a primit un set de fotografii din corespondența preotului Acozmi Emil Gabriel cu cel care pare a fi iubitul său secret. Cei doi bărbați poartă conversații savuroase pe WhatsApp, își trimit inimioare și se adresează unul altuia cu apelativele „tati”, „iubi”, „mami tău”, „puiul meu” sau „baby meu””, citat.

Ce spune Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis că față de Acozmi Emil Gabriel au fost luate deja măsuri „din motive ce țin de disciplină”.

„Părintele la care se face referire este hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De la venirea sa în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a intrat în obștea Mănăstirii Părhăuți, de unde, din motive ce țin de disciplină, a fost trimis la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru ascultare. Fiind licențiat în teologie, i s-a mai acordat o șansă. Din motive pastorale, părintele stareț l-a trimis slujitor la Schitul Stânișoara, nu egumen, cum se precizează în articol, ci slujitor doar pentru o vreme.

Numirea în funcția de egumen se face, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, prin numirea de către chiriarh și supunerea spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial, iar o astfel de decizie, în cazul de față, nu există. Întrucât, din punct de vedere gospodăresc, nu s-a remarcat, părintele stareț a avut în vedere întoarcerea lui la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, amânând decizia din lipsa unui înlocuitor”, se arată în comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preluat de actualitate.net.