B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Preotul Calistrat, amendat de CNCD după ce a agresat două femei și le-a făcut „isterice nemăritate”. Ce sancțiune a primit

Preotul Calistrat, amendat de CNCD după ce a agresat două femei și le-a făcut „isterice nemăritate”. Ce sancțiune a primit

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 08:16
Preotul Calistrat, amendat de CNCD după ce a agresat două femei și le-a făcut „isterice nemăritate”. Ce sancțiune a primit
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce acuzații au adus femeile preotului Calistrat
  2. Cum s-a apărat preotul Calistrat
  3. Ce amendă a primit preotul Calistrat de la CNCD

Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „preotul Calistrat”, a fost găsit vinovat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru încălcarea demnității a două femei și amendat, după scandalul din 2022 de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași. Atunci, cele două femei au acuzat că au fost agresate fizic și verbal de preot. Întrebat de televiziuni despre acest incident, preotul a continuat să le jignească pe femei.

Ce acuzații au adus femeile preotului Calistrat

În plângerea depusă la CNCD, cele două femei au susținut că preotul le-a denigrat, folosind expresii jignitoare și stereotipuri referitoare la femei necăsătorite: „măicuță isterică nemăritată”, „măicuțe imorale”, „femei descreierate”, „sărace cu mintea”, „vagaboande” sau „copile isterice”. Declarațiile preotului s-au tot răspândit în mass-media, femeile acuzând că astfel le-a fost afectată reputația și au devenit ținta hărțuirilor. Ele au mai reproșat că s-a creat o atmosferă ostilă și umilitoare la adresa lor și, prin extensie, la adresa femeilor necăsătorite.

Cum s-a apărat preotul Calistrat

Din documentul CNCD reiese că preotul Calistrat s-a apărat, spunând că vorbele sale au avut caracter de „dojană duhovnicească” și au fost determinate de comportamentul femeilor, care au perturbat activitatea mănăstirii. El a mai spus că nu a avut intenția de a discrimina, ci de a face liniște în mănăstire. Preotul a mai spus că vorbele sale n-au vizat sexul sau statutul personal al petentelor, ci comportamentul acestora. De asemenea, a respins acuzațiile că le-ar fi agresat fizic.

Ce amendă a primit preotul Calistrat de la CNCD

CNCD a analizat cazul și a stabilit că faptele constituie discriminare și încălcarea dreptului la demnitate. Prin urmare, l-a amendat pe preotul Calistrat cu 5.000 de lei, obligând publicarea deciziei în mass-media. Hotărârea poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data comunicării, scrie Ziarul de Iași.

Documentul cu concluziile CNCD redă mai multe expresii jignitoare folosite de preot care au încălcat demnitatea celor două femei: „măicuici iresponsabile”, „călugării nu montează femei”, „copile isterice și nemăritate”, „au deviații de comportament sau puțină isterie”, „vagaboandă tupeistă”, „nu sunteți intimidabile că sunteți deja proaste” „sărace cu mintea”, „dubioase” sau „oleacă plimbate cu trenul prin viață”.

Tags:
Citește și...
Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor
Eveniment
Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor
Peste o sută de persoane salvate de pe munte într-o singură zi. Ce arată bilanțul Salvamont din ultimele 24 de ore
Eveniment
Peste o sută de persoane salvate de pe munte într-o singură zi. Ce arată bilanțul Salvamont din ultimele 24 de ore
Nicușor Dan convoacă liderii coaliției pentru clarificări legate de buget și cheltuieli
Eveniment
Nicușor Dan convoacă liderii coaliției pentru clarificări legate de buget și cheltuieli
De ce fraudele online în 2026 sunt mai greu de detectat și care sunt semnele unui mesaj bancar fals
Eveniment
De ce fraudele online în 2026 sunt mai greu de detectat și care sunt semnele unui mesaj bancar fals
Ministrul Energiei anunță un termen pentru finalizarea modernizării Barajului Vidraru. Când va putea fi din nou consumată apa la Curtea de Argeș
Eveniment
Ministrul Energiei anunță un termen pentru finalizarea modernizării Barajului Vidraru. Când va putea fi din nou consumată apa la Curtea de Argeș
Campania antidrog lansată de Primăria din București este un eșec. De ce mesajele emoționale și clipurile din transportul public nu funcționează
Eveniment
Campania antidrog lansată de Primăria din București este un eșec. De ce mesajele emoționale și clipurile din transportul public nu funcționează
Mircea Geoană, mesaj clar despre SUA și viitorul României: „Trebuie să mergem la americani să facem un business case. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”
Eveniment
Mircea Geoană, mesaj clar despre SUA și viitorul României: „Trebuie să mergem la americani să facem un business case. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”
O nouă metodă de furt îi vizează pe șoferi. Cum acționează hoții folosind „trucul ușii”
Eveniment
O nouă metodă de furt îi vizează pe șoferi. Cum acționează hoții folosind „trucul ușii”
Salariul medicilor în 2026. Venitul real al rezidenților, după sporuri și gărzi
Eveniment
Salariul medicilor în 2026. Venitul real al rezidenților, după sporuri și gărzi
Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene
Eveniment
Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene
Ultima oră
09:24 - Adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, cu peste zece dosare penale, primea peste un milion de euro de la primării pentru eutanasierea câinilor
09:11 - Peste o sută de persoane salvate de pe munte într-o singură zi. Ce arată bilanțul Salvamont din ultimele 24 de ore
09:07 - Ministrul Energiei anunță „o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare” la facturile la curent. Argumentele lui Bogdan Ivan
08:59 - Nicușor Dan convoacă liderii coaliției pentru clarificări legate de buget și cheltuieli
08:48 - De ce fraudele online în 2026 sunt mai greu de detectat și care sunt semnele unui mesaj bancar fals
08:39 - Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale. Cum vor scădea la unele case
08:36 - Ministrul Energiei anunță un termen pentru finalizarea modernizării Barajului Vidraru. Când va putea fi din nou consumată apa la Curtea de Argeș
08:31 - Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
08:16 - Campania antidrog lansată de Primăria din București este un eșec. De ce mesajele emoționale și clipurile din transportul public nu funcționează
07:41 - Cristian Diaconescu despre propunerea cancelarului Friedrich Merz privind o apărare nucleară europeană comună și dorința Poloniei de a deține un arsenal propriu