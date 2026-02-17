Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „preotul Calistrat”, a fost găsit vinovat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru încălcarea demnității a două femei și amendat, după scandalul din 2022 de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași. Atunci, cele două femei au acuzat că au fost fizic și verbal de preot. Întrebat de televiziuni despre acest incident, preotul pe femei.

Ce acuzații au adus femeile preotului Calistrat

În plângerea depusă la CNCD, cele două femei au susținut că preotul le-a denigrat, folosind și stereotipuri referitoare la femei necăsătorite: „măicuță isterică nemăritată”, „măicuțe imorale”, „femei descreierate”, „sărace cu mintea”, „vagaboande” sau „copile isterice”. Declarațiile preotului s-au tot răspândit în mass-media, femeile acuzând că astfel le-a fost afectată reputația și au devenit ținta hărțuirilor. Ele au mai reproșat că s-a creat o atmosferă ostilă și umilitoare la adresa lor și, prin extensie, la adresa femeilor necăsătorite.

Cum s-a apărat preotul Calistrat

Din documentul CNCD reiese că preotul Calistrat s-a apărat, spunând că vorbele sale au avut caracter de „dojană duhovnicească” și au fost determinate de comportamentul femeilor, care au perturbat activitatea mănăstirii. El a mai spus că nu a avut intenția de a discrimina, ci de a face liniște în mănăstire. Preotul a mai spus că vorbele sale n-au vizat sexul sau statutul personal al petentelor, ci comportamentul acestora. De asemenea, a respins acuzațiile că le-ar fi agresat fizic.

Ce amendă a primit preotul Calistrat de la CNCD

CNCD a analizat cazul și a stabilit că faptele constituie discriminare și încălcarea dreptului la demnitate. Prin urmare, l-a amendat pe preotul Calistrat cu 5.000 de lei, obligând publicarea deciziei în mass-media. Hotărârea poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data comunicării, scrie

Documentul cu concluziile CNCD redă mai multe expresii jignitoare folosite de preot care au încălcat demnitatea celor două femei: „măicuici iresponsabile”, „călugării nu montează femei”, „copile isterice și nemăritate”, „au deviații de comportament sau puțină isterie”, „vagaboandă tupeistă”, „nu sunteți intimidabile că sunteți deja proaste” „sărace cu mintea”, „dubioase” sau „oleacă plimbate cu trenul prin viață”.