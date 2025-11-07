Câți bani alocă România promovării turismului

Numărul tot mai mic de turiști pe care România reușește să îi atragă este cauzat și de sumele mici pe care le alocă statul promovării țării, spune Alin Burcea. Potrivit acestuia, România are alocat un buget de doar 2 milioane de euro pentru promovare, ceea ce, în 2024, s-a tradus într-un număr echivalent de turiști.

„Ăsta e nivelul nostru, atâta putem, dezinteresul Guvernului este total, total. Oricum numai negativ se vorbește la nivelul Guvernului despre turism. Oamenii nu sunt interesați. În acest moment avem 2 milioane de turiști pentru că investiția în promovarea României e 2 milioane de euro. Nu există business în lumea asta care să meargă fără promovare. Eu cred că la ANAT am prins 30 de miniștri, dacă nu mai mult, tuturor le-am spus că nu avem buget, sigur că întotdeauna există probleme mai importante decât turismul, dar niciodată nu se găsesc bani pentru turism sau preocupare pentru turism. Mai bine închidem turismul și știm o treabă. Dar să facem toată pantomima asta. Bugetul de promovare al României este de râs”, a mai spus Burcea.

Cum a descris ministrul Economiei voucherele de vacanță

Președintele ANAT consideră că vinovat pentru aceste performanțe slabe ale turismului românesc este și ministrul Economoniei, Antreprenoriatului și Turismului. În urmă cu ceva timp, Radu Miruță a declarat că nu vede rostul târgurilor internaționale și a descris voucherele de vacanță drept o „golăneală”.

„Dacă țineți minte declarațiile domnului Miruță (Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România – n.r.) când a zis că nu înțelege de ce facem târguri internaționale, cum să intervin eu când în creierul lui nu există circuitele puse corect? Păcat, că omul are două facultăți. El n-are habar. Se luptă colegii de la toate asociațiile să mai mergem la vreun târg. Eu nu îl consider ministrul Turismului că nu se ocupă de turism, dar de 5 luni de zile nu face altceva decât să critice turismul. Voucherele sunt o golăneală, a mai spus el. Din cauza voucherelor hotelierii țin prețurile sus și dau servicii proaste. Ăsta e conceptul lui. În România hotelierii sunt obișnuiți să primească de pomană, să primească ajutoare și de aceea lucrurile merg prost. Așa e în mintea lui. Pe holurile Guvernului se vorbește că suntem niște golani, că facem fraudă la hoteluri și restaurante. Turismul intern e lăsat de izbeliște, actualul Guvern a reușit să crească -ul, scădere va fi, va scădea și litoralul. Dacă dispar voucherele, turismul intern va scădea. Noi am solicitat să facă domnul Bolojan o autoritate națională pentru turism direct sub primul ministru, Ilie Bolojan se opune, ca să existe un contact direct pentru că altfel turismul din România nu va merge bine în următorii ani”, a mai atras atenția președintele .

Președintele ANAT: „Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România”

Alin Burcea susține că România are infrastructura necesară pentru a primi mai mulți turiști și numeroase puncte de atracție, însă problema e că potentiațialii turiști din afară nu se gândesc la România ca la o destinație turistică.

„România are infrastructură să primească mai mulți turiști, aeroporturi avem. Stațiuni avem și la munte și la mare, nu știu dacă avem infrastructură pentru 20 de milioane, dar oricum mult mai mult decât 2 milioane. Avem infrastructură. Textul ăsta îl aud și eu că nu avem autostrăzi. Mergeți în Republica Dominicană, dacă ai ieșit din resort e o nenorocire, sau în Egipt. Mai aduci turiști, mai dezvolți. Nu trebuie să aduci oameni până nu terminăm toate autostrăzile din România. Avem circuite, de 35 de ani enumerăm frumusețile României, le știm pe dinafară, România e o țară turistică. Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România. Nu e foarte clar, nu e definit produsul românesc. În 2025, pe aeroportul din Constanța nu a aterizat niciun avion care să aducă turiști străini. Ce să mai. Și sunt întrebat dacă cred că o să crească turismul în România. Noi nu avem un site de prezentare a României, ăsta e nivelul de la care pornim”, a conchis președintele ANAT.