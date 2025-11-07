B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”

România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”

B1.ro
07 nov. 2025, 18:39
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Radu Miruță (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Care crede președintele ANAT că este principala cauză a rezultatelor slabe din turism
  2. Câți bani alocă România promovării turismului
  3. Cum a descris ministrul Economiei voucherele de vacanță
  4. Președintele ANAT: „Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România”

România este codașa Europei când vine vorba de atragerea turiștilor străini. În 2024, numărul lor a fost mai mic și decât în urmă cu patru decenii. Acum 45 de ani, 3,4 milioane de turiști străini ajungeau pe plaiurile noastre, iar anul trecut, doar 2 milioane. România are de 25 de ori mai puțini turiști străini decât Turcia și cu 45 de ori mai puțini turiști decât Franța sau Spania. În acest context sumbru, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) trage un semnal de alarmă. 

Care crede președintele ANAT că este principala cauză a rezultatelor slabe din turism

Alin Burcea, președintele ANAT nu crede că, în prezent, turismul României are șanse reale de îmbunătățire. El acuză politicienii de dezinteres în ceea ce privește acest domeniu și consideră că este importantă o schimbare de perspectivă, care să îi ajute pe cei de la conducerea țării să vadă din turism o posibilă sursă de profitabilitate.

„În ultimii ani de zile, dezinteresul pentru turism este maxim. N-am mai văzut un asemenea dezinteres demult, lucrurile au degenerat. Nu e nicio șansă ca turismul intern să crească, sunt toate șansele să scadă. Eu spun direct lucrurilor pe nume și nimeni nu e interesat, deci absolut nimeni nu e interesat de turism. Înainte de campaniile electorale politicienii își aduc aminte de turism, după o lună uită. Ei nu văd turismul ca pe un aducător de bani la buget, în niciun caz. Eu nu am auzit la nimeni, și am avut campanii de deputați, campanii de președinte, am avut spectacol mediatic cu domnul Călin Georgescu și alte spectacole, n-am auzit o dată, nici de la actualul președinte al României, nici de la actualul premier, o dată, cuvântul turism. Nu există interes. Dacă nu există interes, din păcate, nu văd cum poate să crească turismul intern în 2026”, a spus Burcea, într-o conferință de presă.

Câți bani alocă România promovării turismului

Numărul tot mai mic de turiști pe care România reușește să îi atragă este cauzat și de sumele mici pe care le alocă statul promovării țării, spune Alin Burcea. Potrivit acestuia, România are alocat un buget de doar 2 milioane de euro pentru promovare, ceea ce, în 2024, s-a tradus într-un număr echivalent de turiști.

„Ăsta e nivelul nostru, atâta putem, dezinteresul Guvernului este total, total. Oricum numai negativ se vorbește la nivelul Guvernului despre turism. Oamenii nu sunt interesați. În acest moment avem 2 milioane de turiști pentru că investiția în promovarea României e 2 milioane de euro. Nu există business în lumea asta care să meargă fără promovare. Eu cred că la ANAT am prins 30 de miniștri, dacă nu mai mult, tuturor le-am spus că nu avem buget, sigur că întotdeauna există probleme mai importante decât turismul, dar niciodată nu se găsesc bani pentru turism sau preocupare pentru turism. Mai bine închidem turismul și știm o treabă. Dar să facem toată pantomima asta. Bugetul de promovare al României este de râs”, a mai spus Burcea.

Cum a descris ministrul Economiei voucherele de vacanță

Președintele ANAT consideră că vinovat pentru aceste performanțe slabe ale turismului românesc este și ministrul Economoniei, Antreprenoriatului și Turismului. În urmă cu ceva timp, Radu Miruță a declarat că nu vede rostul târgurilor internaționale și a descris voucherele de vacanță drept o „golăneală”.

„Dacă țineți minte declarațiile domnului Miruță (Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România – n.r.) când a zis că nu înțelege de ce facem târguri internaționale, cum să intervin eu când în creierul lui nu există circuitele puse corect? Păcat, că omul are două facultăți. El n-are habar. Se luptă colegii de la toate asociațiile să mai mergem la vreun târg. Eu nu îl consider ministrul Turismului că nu se ocupă de turism, dar de 5 luni de zile nu face altceva decât să critice turismul. Voucherele sunt o golăneală, a mai spus el. Din cauza voucherelor hotelierii țin prețurile sus și dau servicii proaste. Ăsta e conceptul lui. În România hotelierii sunt obișnuiți să primească de pomană, să primească ajutoare și de aceea lucrurile merg prost. Așa e în mintea lui. Pe holurile Guvernului se vorbește că suntem niște golani, că facem fraudă la hoteluri și restaurante. Turismul intern e lăsat de izbeliște, actualul Guvern a reușit să crească TVA-ul, scădere va fi, va scădea și litoralul. Dacă dispar voucherele, turismul intern va scădea. Noi am solicitat să facă domnul Bolojan o autoritate națională pentru turism direct sub primul ministru, Ilie Bolojan se opune, ca să existe un contact direct pentru că altfel turismul din România nu va merge bine în următorii ani”, a mai atras atenția președintele ANAT.

Președintele ANAT: „Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România”

Alin Burcea susține că România are infrastructura necesară pentru a primi mai mulți turiști și numeroase puncte de atracție, însă problema e că potentiațialii turiști din afară nu se gândesc la România ca la o destinație turistică.

„România are infrastructură să primească mai mulți turiști, aeroporturi avem. Stațiuni avem și la munte și la mare, nu știu dacă avem infrastructură pentru 20 de milioane, dar oricum mult mai mult decât 2 milioane. Avem infrastructură. Textul ăsta îl aud și eu că nu avem autostrăzi. Mergeți în Republica Dominicană, dacă ai ieșit din resort e o nenorocire, sau în Egipt. Mai aduci turiști, mai dezvolți. Nu trebuie să aduci oameni până nu terminăm toate autostrăzile din România. Avem circuite, de 35 de ani enumerăm frumusețile României, le știm pe dinafară, România e o țară turistică. Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România. Nu e foarte clar, nu e definit produsul românesc. În 2025, pe aeroportul din Constanța nu a aterizat niciun avion care să aducă turiști străini. Ce să mai. Și sunt întrebat dacă cred că o să crească turismul în România. Noi nu avem un site de prezentare a României, ăsta e nivelul de la care pornim”, a conchis președintele ANAT.

Tags:
Citește și...
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Eveniment
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
Eveniment
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Eveniment
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
Eveniment
Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Eveniment
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Politică
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Eveniment
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Eveniment
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Eveniment
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Eveniment
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Ultima oră
18:46 - Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
18:34 - Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
18:03 - Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
17:47 - Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:37 - Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
17:29 - Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
17:15 - Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
16:53 - Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
16:46 - CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
16:40 - Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani