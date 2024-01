Prețurile chiriilor din Cluj-Napoca au explodat! Cu cât se închiriază un apartament pentru doar patru nopți la Untold

An de an, sute de mii de oameni merg în Cluj-Napoca, la unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, și anume Untold. Cu această ocazie, proprietarii au crescut prețurile chiriilor semnificativ, mai ales în perioada în care are loc acest festival. Iată cu cât se închiriază un apartament de doar 56 de metri pătrați pentru 4 nopți, în perioada Untold.

Cât te costă să închiriezi un apartament în perioada festivalului Untold din Cluj

Acest festival se va desfășura în perioada 3-6 august, în Parcul Central din Cluj-Napoca. Vânzările biletelor pentru Untold au fost începute încă de anul trecut. Pentru că mai este mai puțin de o lună până la Untold, tinerii au început să caute deja camere disponibile spre închiriere în acea perioadă.

Cererea foarte mare în perioada respectivă a făcut ca prețurile la imobilele oferite spre închiriere în Cluj să bubuie. Românii sunt șocați de prețurile mari pe care trebuie să le achite pentru a ajunge la acest eveniment.

Nu de mult, un proprietar din Cluj-Napoca a închiriat un apartament cu o suprafață utilă de 56 de metri pătrați la un preț enorm. Românul a publicat pe Internet un mesaj în care a precizat că, în perioada festivalului, 3-6 august, oferă spre închiriere apartamentul respectiv. Prețul de închiriere al acestuia a fost de 4.997 de lei.

Ce condiții oferă apartamentul dat spre închiriere pentru aproape 5.000 de lei

„Închiriez apartament 3 camere compus din: living open space cu bucătăria, baie, dormitor și birou. Suprafața utilă: 56 mp. Situat la 10 minute cu mașina de Cluj Arena.

loc de parcare personal;

Mega Image și farmacie la 1 minut de bloc;

mașină de spălat;

baie cu vană;

wifi și toate utilitățile necesare;

canapea în living extensibilă, capacitate 3 persoane;

pat în dormitor, capacitate 3 persoane;

saltea pentru o persoana în birou.

Capacitate aproximativă: 7 persoane (depinde de comoditate). Pentru informații personale, sunați la numărul de telefon. Se închiriază doar pe perioada Untoldului, 3-6 august (4 nopți, cu predare pe 7 august). Preț: 4.997 lei, negociabil”, este mesajul publicat de proprietar, conform .

Pentru a se asigura că vor mai găsi chirie în perioada festivalului Untold, românii au început să își caute apartamente încă de anul trecut.