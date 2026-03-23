Prețurile la benzină și motorină au explodat în România. Acetsea continuă să urce accelerat, iar șoferii resimt zilnic scumpirile la pompă. Pe 23 martie, benzina standard se vinde în jurul valorii de 9,13 lei pe litru, în timp ce motorina a ajuns chiar mai scumpă, apropiindu-se de 10 lei/litru și depășind acest prag în anumite benzinării.

După mai multe zile consecutive de creșteri, piața pare să se fi stabilizat, însă la un nivel ridicat. În doar câteva săptămâni, prețurile au crescut cu până la 2 lei pe litru, iar România a urcat în topul celor mai scumpe țări din regiune, fiind depășită doar de Grecia și Albania.

Cât costă acum benzina și motorina în România

În prezent, diferențele dintre stațiile de alimentare sunt minime, semn că prețurile s-au aliniat aproape complet.

standard este comercializată între 9,13 și 9,26 lei/litru, în timp ce motorina variază între 9,82 și 9,97 lei/litru. În unele zone, prețul motorinei a ajuns să fie 9,99 lei, iar în altele a trecut deja de pragul de 10 lei/litru, în special în marile orașe, inclusiv București.

Prețurile la benzină și motorină au explodat. Cât a ajuns să coste un plin

Pentru șoferi, impactul este tot mai greu de ignorat. Costurile pentru alimentare au crescut considerabil într-un timp foarte scurt.

Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri:

un plin de benzină ajunge la aproximativ 460 de lei

un plin de motorină poate urca până la 490 de lei

Diferențele dintre benzinării sunt de doar câțiva bani, ceea ce indică o uniformizare a tarifelor la nivel național.

Cum au evoluat prețurile în luna martie

La începutul lunii martie, situația era semnificativ diferită. Benzina standard costa între 7,92 și 8,07 lei/litru, iar motorina era cuprinsă între 8,24 și 8,37 lei/litru.

Ulterior, scumpirile s-au succedat rapid. În jurul datei de 12 martie, benzina ajunsese la 8,25-8,50 lei/litru, iar motorina urcase la 8,70-8,90 lei/litru, în timp ce variantele premium depășiseră deja pragul de 9 lei, potrivit .

După mai multe zile consecutive de majorări, prețurile au crescut abrupt, iar diferența față de începutul lunii este acum de aproape 2 lei pe litru. În consecință, costul unui plin se apropie tot mai mult de 500 de lei.

Prețurile la benzină și motorină au explodat. Unde se situează România comparativ cu alte țări

Comparativ cu alte state din regiune, România a ajuns într-o poziție nefavorabilă din punct de vedere al prețurilor.

În Bulgaria, benzina costă aproximativ 6,6 lei/litru, iar în Macedonia de Nord între 6,5 și 6,8 lei/litru. În Serbia, prețurile sunt mai apropiate de cele din România, situându-se între 8,5 și 9 lei/litru.

La polul opus, în Grecia benzina variază între 9 și 10 lei/litru, iar în Albania depășește chiar 10 lei/litru.

În ceea ce privește motorina, diferențele sunt la fel de evidente: aproximativ 7,3 lei/litru în Bulgaria, între 6,5 și 7 lei/litru în Macedonia de Nord și 7,5-8 lei/litru în Serbia. În Slovenia, prețurile ajung la 9-10 lei/litru, iar în Albania la aproximativ 10,5 lei/litru.