Acasa » Monden » Minodora, declarații explozive: „Nu am călcat haine în viața mea”. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața

Minodora, declarații explozive: „Nu am călcat haine în viața mea”. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața

Elena Boruz
07 oct. 2025, 14:59
Minodora, declarații explozive: „Nu am călcat haine în viața mea”. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața
Foto: Facebook/Minodora.
Cuprins
  1. Ce stil de trai are Minodora
  2. Minodora: „Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă…”

Minodora, aflată în lumea muzicală de o viață, a făcut declarații explozive! Vedeta a povestit ce stil de trai a adoptat, odată ce a cunoscut succesul. 

Sunt mai bine de 20 de ani de când artista nu se ocupă de treburile casnice și nu se sfiește să o recunoască. Cântăreața a povestit și motivul pentru care a ales să adopte o astfel de rutină.

Ce stil de trai are Minodora

Minodora a mărturisit că încă de când a reușit să câștige bani, a decis că nu va mai face treabă în casă. Femeia preferă să fie răsfățată, să primească tot ce își dorește și să fie tratată precum o prințesă.

Aceasta a declarat că nu calcă și nu pentru că nu ar ști, ci pentru că nu dorește. De asemenea, a subliniat că treburile casnice nu sunt în sfera ei de interes și nici nu vor fi vreodată.

„Minodora nu face nimic. Eu dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, freshul de portocale, micul dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a declarat Minodora, în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Minodora: „Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă…”

Vedeta a afirmat că își dorește să aibă mereu mâinile îngrijite și să fie pregătită întotdeauna pentru o eventuală apariție TV sau publică. Aceasta nu își dorește să „trebăluiască”, iar acest lucru să îi distrug pielea.

„Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă. Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a adăugat Minodora.

