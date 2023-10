Prima licitație de sneakers din România

În premieră, Casa de Licitații A10 by Artmark dedică, în exclusivitate, o licitație culturii pop urbane. „ ” reunește cele mai valoroase perechi de sneakers din România, create în urma colaborărilor rare dintre celebre branduri de pantofi sport, personalități legendare ori mărci renumite din industria fashion, dar și jocuri video, figurine inspirate din benzile desenate ori skateboard-uri unicat. În ultimii ani, pasiunea pentru sneakers a cunoscut o creștere remarcabilă în întreaga lume, dar și în România devenind mai mult decât încălțăminte sport, ci un fenomen dedicat culturii urbane. Astfel, evenimentul din 11 iulie, organizat de A10 by Artmark, devine un punct de reper în industria locală de streetwear și locul unde colecționarii și pasionații au acces la perechi de sneakers rare și exclusive.

Cea mai valoroasă pereche are prețul de pornire de 10.000 de euro și este născută din colaborarea dintre Keith Hufnagel și Nike. „ ” este o pereche unică în lume, turnată în rășină, și concepută special în memoria lui HUF, păstrând detalii care fac trimitere la persoana celebrului skater.

Rezultatul colaborării dintre lumea modei urbane și cea a luxului este perechea de sneakers . Exemplarul are prețul de pornire de 5.000 de euro, este realizat din piele premium, și a fost purtat de legende ale culturii urbane mondiale, precum LeBron James sau Eminem, reprezentând un „grail” pentru orice colecționar.

O altă premieră a licitației este perechea de sneakers „ ”, care poartă semnătura olografă a artistului Selly. Modelul din licitație, cu prețul de pornire de 250 de euro, este una dintre cele mai noi declinări ale legendarului Air Jordan 1. Fondurile colectate în urma adjudecării piesei vor fi donate campaniei Crucii Roșii Române în vederea susținerii campaniei #totilascoală, inițiativă lansată de Selly pentru prevenirea abandonului școlar.

Perechi de sneakers cu un aspect neconvențional, extrem de atrăgător, care duc cu gândul la tehnologie, au fost creați în urma colaborării dintre Nike și Fear of God, prin designerul Jerry Lorenzo. Perechea din licitația din 11 iulie – „ ” are prețul de pornire de 2.500 de euro și a fost creată într-o ediție limitată de doar 100 de exemplare, care, de regulă, sunt distribuite cercului de apropiați sau celor care au participat la proiect.

„ ” este unul dintre cele mai purtate modele de către Michael Jordan în cariera sa sportivă din NBA. Modelul scos la licitație pentru prețul de pornire de 1.500 de euro este realizat în colaborare cu filiala din Los Angeles a brandului Union și reinterpretează perfect linia clasică. Modelul inițial Black Toe a devenit esențial și a transformat silueta pantofilor sport într-o iconografie contemporană.

Tripla colaborare între Nike, brandul japonez Fragment Design și rapperul american Travis Scott a produs perechea de sneakers „ ”, care au în licitație prețul de pornire de 2.000 de euro. Perechile semnate Fragment ajung de obicei obiectul colecțiilor, fiind în ediții foarte limitate. Sub acest model se regăsesc doar 4.800 de perechi, marea majoritate rezervate doar pentru cele mai celebre magazine de streetwear din lume. Printre celebritățile ce au fost reperate purtând această pereche se numără și fostul MVP din NBA, Kevin Durant.

În cadrul evenimentului „Toyz. Contemporary Collectibles” vor fi scoase la licitație și două motociclete Harley Davidson. Modelul , realizat în 1930-1936, așadar acum aproape 100 de ani! – are prețul de pornire de 15.000 de euro, iar modelul , produs în 1981, are prețul de pornire de 8.000 de euro. O apariție deosebită este și automobilul Porsche 911 Carrera din 1988, . Este primul model Porsche 911 Turbo care are motorul de 3,3 litri și 286 CP – și are în licitație prețul de pornire de 50.000 de euro. Mașina a avut trei proprietari în S.U.A și a fost adusă în România în 2017, în stare bună de funcționare.

„ ” va avea loc săptămâna viitoare, marți, 11 iulie, ora 12:00. Licitația se va desfășura exclusiv online, pe artmark.ro, în noul format Timed Online Auction. Perechile de sneakers și piesele de colecție – de la figurine inspirate de supereroii benzilor desenate, de la sport memorabilia la jocuri vechi și gaming collectibles, de la benzi desenate la bijuterii inspirate din iubitul univers Walt Disney, sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță și pot fi admirate de luni până duminică în intervalul orar 10:00-20:00.