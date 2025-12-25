Prima zi de Crăciun aduce un episod autentic de iarnă în . Ninsorile s-au extins în mai multe regiuni, iar stratul de zăpadă depus pe șosele și în zonele montane a determinat autoritățile să intervină cu utilaje și materiale antiderapante. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă, iar unele județe sunt sub cod galben și portocaliu de vânt și polei.

Zăpadă și vânt puternic

La ora 8:00, stratul de zăpadă înregistrat în diferite zone era:

Calafat – 9 cm

Turnu Măgurele – 7 cm

Craiova – 6 cm

București – 3 cm

Omu – 130 cm

Bâlea Lac – 34 cm

Munții Călimani – 26 cm

Munții Țarcu – 15 cm

Până joi seară, la ora 20:00, este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. În județul Caraș-Severin este cod portocaliu de vânt puternic, scrie Adevărul.

avertizează: „Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș”.

Drumuri și intervenții

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a transmis că în zonele montane ninge viscolit, ceea ce complică deszăpezirea. „Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, se arată în comunicat.

Pe DN 67C, între Novaci și Rânca, a fost instituit filtru rutier. Accesul este permis doar autovehiculelor cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri.

Aeroporturile și situația din București

Echipele de intervenție au acționat și pe aeroporturi. La Aeroportul Henri Coandă, ninsorile nu au afectat zborurile, iar până acum nu s-au înregistrat întârzieri sau anulări.

În Capitală, carosabilul este curat după intervenția a aproximativ 500 de utilaje și a 2.500 de angajați ai primăriilor. Totuși, temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului.

Prognoza meteo pentru zilele următoare

Meteorologii anunță că ninsorile și precipitațiile mixte vor continua până vineri dimineață, în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 2 grade Celsius în sud și est, iar noaptea, gerul se va instala în Moldova și estul Transilvaniei.

Stratul de zăpadă va ajunge local la 20-25 cm în Oltenia, iar vântul va slăbi treptat în cursul serii și al nopții de joi. În zonele montane și depresionare se așteaptă temperaturi nocturne sub -10, chiar -12 grade Celsius spre finalul anului.