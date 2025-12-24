Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și-a exprimat încrederea în puterea poporului român de a depăși ale acestei perioade. În tradiționalul mesaj de Crăciun. Majestatea Sa a subliniat că în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de mult curaj și bun simț.

Custodele Coroanei, tradiționalul mesaj de Crăciun

Majestatea Sa Margareta s-a arătat încrezătoare în capacitatea de a merge mai departe, în ciuda problemelor economice dificile și a neajunsurilor din viața de zi cu zi. Custodele Coroanei a vorbit despre anul care tocmai este pe cale să se încheie și despre încercările care au provocat confuzie și îngrijorare în rândul cetățenilor.

„Anul 2025 a adus multe realizări admirabile, dar şi greutăţi, confuzie şi îngrijorare. Întreaga lume trece prin grave probleme sociale, economice şi politice. Oamenii sunt dezamăgiţi şi multora li se pare că vocea lor nu este auzită. Dar am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ”, a transmis Majestatea Sa.

În acest context, în mesaj, ea s-a declarat mândră de felul în care oamenii își poartă de grijă. Majestatea sa a precizat că a văzut acest lucru în vizitele pe care le-a făcut în mai multe comunități din țară.

„În Bihor, Oltenia, Ardeal, Dobrogea, Banat, Moldova, Maramureş, peste tot există oameni de toate vârstele care gândesc şi simt profund. Aceasta ne dă speranţă pentru viitor. Am călătorit în Estonia, Irlanda, Polonia, Marea Britanie şi Republica Moldova, pentru servirea intereselor României şi pentru drumul european al Republicii Moldova. Peste tot am găsit respect pentru ţara noastră, admiraţie pentru felul în care România s-a consolidat şi merge mai departe cu fruntea sus. Toţi românii pe care i-am întâlnit în lume se gândesc la părinţii lor de acasă, la viitorul copiilor lor şi nu uită de tradiţiile româneşti”, a adăugat Custodele Coroanei.

Majestatea Sa, despre rolul important al militarilor români

În mesajul de Crăciun, Custodele Coroanei a vorbit și despre militarii români, unităţile de pompieri, de jandarmi, de poliţie, evidențiind importanța acestora în statul român. Potrivit spuselor sale, România are un rol important ca , pe flancul estic al UE și al .

„În ţară şi în străinătate, ne-am întâlnit cu militari din Forţele Terestre, Aeriene şi Navale, pentru a sublinia importanţa României la graniţa de est a NATO şi UE. Militarii români îşi fac datoria exemplar şi dovedesc înaltă competenţă în colaborarea cu ţările aliate. Transmit admiraţia mea unităţilor de pompieri, de jandarmi, de poliţie, celor specializaţi în situaţii de urgenţă şi celor de la poliţia de frontieră”, a subliniat Majestatea Sa.

Totodată, a menționat că mulţi români fac dovadă de profesionalism şi talent acolo unde muncesc, în spitale, universităţi şi şcoli, în artă, în administraţii locale, sport, industrie, comerţ, turism şi agricultură.

„Tuturor celor care nu se lasă descurajaţi de greutăţi şi dezamăgiri, le adresez admiraţia mea”, a transmis Majestatea Sa.

Custodele Coroanei a subliniat rolul credinței

Majestatea Sa Margareta a vorbit, în mesajul pe care l-a transmis și despre importanța credinței. Ea a făcut referire la bisericile care sunt pline de , de toate vârstele. Sunt oameni cu credință în Dumnezeu și în valorile spirituale, într-o lume în care credința este în declin, iar individualismul și nepăsarea sunt tot mai prezente în societate.

„În toate locurile pe unde am mers, în ţară şi în lume, am văzut cât de importantă este credinţa pentru oamenii noştri. Bisericile sunt pline de români de toate vârstele, care cred în Dumnezeu şi în valorile spirituale, într-o lume în care credinţa este în declin, iar individualismul şi nepăsarea au invadat societatea. Acum 35 de ani, am creat Fundaţia Regală Margareta a României, pentru a încuraja oameni şi comunităţi să-şi creeze singuri viitorul. Alături de cele 70 de organizaţii cu patronaj regal din România şi din Republica Moldova, fundaţia continuă o muncă inspirată şi responsabilă, pentru cei tineri şi pentru cei în vârstă”, a mai arătat Majestatea Sa.

Potrivit spuselor sale, în ciuda dificultăţilor, în comunităţile din ţară există speranţă, curaj, generozitate, bună-credinţă, creativitate şi putere de a rezista.

„În aceste zile, gândul nostru se îndreaptă către Domnul Nostru Iisus, către exemplul Său de sacrificiu, de bunătate şi de compasiune. De asemenea, Crăciunul este momentul de a fi împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Urez românilor din ţară, din Republica Moldova, din Europa şi din întreaga lume, la mulţi ani şi Crăciun fericit! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai transmis Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta.