Primăria Capitalei lansează un program pentru curățarea grafitti-ului neautorizat. Cum vor fi sprijiniți proprietarii de clădiri

Iulia Petcu
17 mart. 2026, 22:00
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum funcționează programul propus de Primăria Capitalei
  2. Ce opțiuni au proprietarii și ce riscă dacă nu se conformează
  3. Ce măsuri suplimentare pregătesc autoritățile

Primăria Capitalei propune un program dedicat curățării graffiti-ului și eliminării afișajului neautorizat de pe clădirile din zone protejate. Proiectul este pus în dezbatere publică și prevede sprijin financiar semnificativ pentru proprietarii care aleg să participe.

Inițiativa urmărește atât îmbunătățirea aspectului urban, cât și responsabilizarea proprietarilor, într-un context în care astfel de intervenții au fost adesea amânate sau ignorate.

Cum funcționează programul propus de Primăria Capitalei

Programul propus de Primăria Capitalei prevede acoperirea a 80% din costurile lucrărilor de curățare a fațadelor, diferența fiind suportată de proprietari sau administratori. Evaluarea costurilor va fi realizată pe baza unor devize întocmite de Administrația Străzilor.

În același timp, autoritățile locale vor gestiona integral partea birocratică, inclusiv elaborarea documentației tehnice și obținerea tuturor avizelor necesare. Aceste cheltuieli vor fi acoperite complet din bugetul local.

Identificarea clădirilor afectate va fi realizată de Poliția Locală, fie prin controale directe, fie în urma sesizărilor primite de la cetățeni. Proprietarii vor fi ulterior notificați oficial cu privire la obligațiile care le revin.

Ce opțiuni au proprietarii și ce riscă dacă nu se conformează

După notificare, proprietarii au la dispoziție 45 de zile pentru a decide dacă se înscriu în program sau dacă intervin pe cont propriu. Conformarea voluntară implică suportarea integrală a costurilor, dar și respectarea unor cerințe tehnice clare.

Lucrările trebuie realizate fără a deteriora elementele arhitecturale, iar termenul limită pentru finalizarea intervențiilor este de 90 de zile. În cazul clădirilor monument istoric, este necesar acordul Direcției pentru Cultură. Dovada conformării presupune documente justificative și fotografii realizate înainte și după intervenție, pentru a demonstra eliminarea completă a marcajelor. Poliția Locală va verifica în teren respectarea acestor obligații.

Pentru cei care nu se conformează și nu aleg nici varianta înscrierii în program, autoritățile vor aplica sancțiuni contravenționale. Măsura are rolul de a descuraja pasivitatea și de a accelera curățarea fațadelor afectate, relatează Digi24.

Ce măsuri suplimentare pregătesc autoritățile

Pe lângă intervențiile directe, proiectul include un sistem integrat de monitorizare în zonele vizate, care va combina patrulările cu supravegherea video. Autoritățile mizează astfel pe prevenirea reapariției fenomenului.

În paralel, vor fi organizate campanii de informare și conștientizare, menite să atragă atenția asupra impactului negativ al graffiti-ului neautorizat asupra patrimoniului urban și imaginii orașului.

