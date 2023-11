Primele declarații ale gravidei din Gorj care a fost operată de hernie: „A zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată”

Femeia din Tismana, Gorj, care la Spitalul Judeţean Târgu Jiu, neștiind că e însărcinată, a susținut că a luat anticoncepţionale încă de când a avut prima operaţie de cezariană, prin care a născut gemene. Prin urmare, ea a fost cu adevărat șocată când s-a trezit din anestezie și medicul i-a spus că are o fetiță.

Declarația femeii care nu știa că e însărcinată

„Aveam o infiltraţie, o gâlcă la buric, am venit să văd dacă e de operat sau nu sau ce zice domnul doctor. Am venit, m-a internat, a zis că e infiltraţia foarte mare şi am rămas internată. După ce m-am trezit (din anestezie-n.r.), mi-a spus că am o fetiţă. Eu am zis „nu, am două fetiţe”… Nu înţelegeam… A zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată. Cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că eu am două… nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă”, le-a spus femeia reprezentanţilor spitalului, potrivit

Ea a mai afirmat că soțul și gemenele lor s-au bucurat de venirea pe lume a fetiței și urmează să aleagă împreună un nume.

„În una din 2.500 de sarcini, femeia nu este conştientă de prezenţa fătului”

Potrivit unei informări a Spitalului Județean Târgu Jiu, femeia a spus de la început că nu e gravidă deoarece ia anticoncepționale: „Aceasta a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată şi la Laboratorul de Imagistică Medicală, înainte să i se facă raze pulmonare”.

„Statistic vorbind, în una din 2.500 de sarcini, femeia nu este conştientă de prezenţa fătului şi află că este însărcinată când se declanşează travaliul”, au mai transmis reprezentanţii unităţii medicale.

În acest caz a fost demarată o anchetă internă, pentru a se vedea dacă s-au respectat , și au fost sesizate Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Colegiul Medicilor Gorj şi ANMCS. De asemenea, poliţiştii au deschis dosar penal pentru neglijenţă în serviciu.