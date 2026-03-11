Donald Trump ar putea trimite trupe pe teritoriul iranian, în condițiile în care Teheranul nu pare dispus să cedeze sub bombardamentele americane și israeliene. Este o ipoteză pe care o iau în calcul senatorii democrați.

Donald Trump va trimite trupe în Iran

din şi-au exprimat marţi îngrijorarea cu privire la evoluția din Iran. Potrivit acestora, Donald Trump ar putea desfăşura forţe americane pe teritoriul iranian. În acest context, democrații avertizează asupra riscurilor foarte ridicate. Armata iraniană beneficiază de sprijinul Rusiei, chiar dacă administrația de la Casa Albă nu vrea să admită acest lucru, relatează Reuters.

„Ştim că Rusia ajută deja cu informaţii pe care le furnizează Iranului şi că există o axă din care fac parte Rusia şi China, Iranul şi Coreea de Nord care pune în mare pericol Statele Unite şi securitatea noastră naţională”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire pentru CNN.

Ea a făcut aceste declarații după o sesiune de informare clasificată a Comisiei Forţelor Armate a Senatului, din partea oficialilor administrației Trump. În acest context, a cerut ca oficialii să depună public mărturie în Congres pe subiectul conflictului din Orientu Mijlociu.

De altfel, cotidianul Washington Post şi agenţia de presă Associated Press au relatat că Moscova furnizeză Iranului informații intelligence care i-au permis să identifice potenţiale ţinte americane. Mai multe obiective americane au fost distruse de rachetele și dronele iraniene, ca ripostă la bombardamentele americano-israeliane.

Democrații nu au încredere în informările oficiale despre război

Jeanne Shaheen şi alţi senatori au declarat că sunt nemulțumiți de informațiile primite, despre războiul din , la briefingurile cu uşile închise oferite de consilierii lui Donald Trump: Aceștia au spus că au avut impresia că anumite lucruri, precum costul şi durata preconizată a campaniei, dar și dacă forţe americane vor fi trimise la Teheran nu se doresc a fi clarificate.

„Se pare că suntem pe cale să desfăşurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite aici”, a declarat senatorul Richard Blumenthal din Connecticut după briefingul clasificat de marţi.

De altfel, Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Iran. Republicanii, care deţin majoritatea în ambele camere ale Congresului, au susţinut aproape în unanimitate strategia sa privind Iranul. Doar câțiva și-au exprimat îndoiala cu privire la scopul războiului. În aceste condiții senatorul Blumenthal a menţionat riscul implicării Rusiei, care ar pune în pericol vieţile americane.

„La propriu, Rusia pare să-şi ajute inamicul în mod activ şi intensiv oferindu-i informaţii clasificate şi, probabil, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să ajute Iranul. Aşadar cetăţenii americani merită să ştie mai multe decât le-a spus această administraţie despre costul războiului, pericolul pentru fiii şi fiicele noastre în uniformă şi potenţialul de escaladare şi extindere a acestui război”, a spus Blumenthal.