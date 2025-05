Primul festival de sport urban din București are loc weekendul acesta, într-un spațiu inedit: cuva lacului din Parcul Drumul Taberei (FOTO)

BCR Sport Arena Streetball, primul festival de sport urban din București, are loc chiar în cuva lacului din Parcul Drumul Taberei, în perioada 9 – 11 mai. Cei care vor să intre în competiție se pot înscrie de luni, ora 15.00.

Terenurile au fost amenajate încă de săptămâna trecută și până la eveniment se folosesc la liber.

BCR Sport Arena Streetball are loc în cuva lacului din Parcul Drumul Taberei

BCR Sport Arena Streetball, ajuns în acest an la ediția 20, va avea loc într-unul dintre cele mai neobișnuite spații: cuva lacului din Parcul Drumul Taberei, Sectorul 6.

Aici, pe o suprafață de circa 3.000 de metri pătrați, au fost amenajate: cinci terenuri de baschet 3×3, un teren de volei, unul de pickleball, unul de minifotbal și unul de minibaschet, zonă de jocuri și street dance, tribună și zonă de foodcourt.

„În perioada 9 – 11 mai, Parcul Drumul Taberei va găzdui cel mai important turneu de baschet 3×3 din România. Va fi un super eveniment, cu o atmosferă faină! Apropo, știați că baschetul 3 la 3, devenit disciplină olimpică, a plecat de la noi, din România, mai exact din Sectorul 6, de la terenurile din Poli?Turneul și regulile dezvoltate de cei de la Sport Arena Streetball i-au inspirat pe cei de la FIBA, veniți special în România ca să înțeleagă fenomenul”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Ce competiții sportive vor fi

De dimineața și până seara, vor fi competiții pe cele cinci terenuri de baschet. Echipele vor fi alcătuite din minimum trei, maximum patru jucători, iar locurile sunt limitate la 200 de echipe. Competițiile pot fi urmărite gratuit.

Pe lângă baschet, publicul va mai asista la spectacol de acrobație aeriană, momente de jonglerie susținute de artiști de la circ, show-uri de trial biking și multe, multe surprize.

Startul înscrierilor se dă azi, 5 mai, ora 15.00, pe site-ul și durează până miercuri, 7 mai, ora 22.00.

Sportivii vor concura la mai multe categorii: sub 10 ani, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 21, Open (+18) și +35, atât la masculin, cât și la feminin.

Cum te înscrii:

Îți cauți minimum doi, maximum trei coechipieri. Vă faceți cont de jucător pe play.fiba3x3.com, confirmat cu e-mail personal. Dacă nu ai împlinit 13 ani, poți să îți faci cont doar cu numele / nickname, fără a furniza alte date personale;

Accesezi butonul „Register” din dreptul categoriei tale de vârstă;

În momentul în care se deschide pagina de înscriere, vei putea să-ți creezi echipa, invitându-ți prietenii să se alăture. Ei trebuie, la rândul lor, să confirme participarea din contul personal de jucător;

Taxa de participare este de 150 de euro de echipă și se achită online de către un singur jucător pentru toată echipa, accesând butonul PayPal din modulul de înscriere. În contul acestei sume, echipa va primi maiouri oficiale și va putea juca minimum două meciuri.

După evenimentul din acest weekend, Primăria Sectorului 6 va reumple cu apă lacul din parc și va relua programul la debarcader, cu bărci și hidrobiciclete.