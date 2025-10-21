Tudor Chirilă a reacționat dur, după ce judecătorii Curții Constituționale (CCR) au declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Artistul i-a întrebat pe magistrați de ce le e atât de greu să accepte că trebuie să muncească la fel ca toți românii. Chirilă a mai spus că aceștia sunt o castă privilegiată și că și-au trădat misiunea de a înfăptui actul de justiție.

„Ar trebui să vă fie rușine că ne propuneți ideea de a le spune copiiilor noștri fă-te mamă judecător că înveți mult, dar muncești puțin și o să iei mai multi bani ca toți fraierii ăia care o să tragă până la 65 de ani. Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită”, le-a transmis Tudor Chirilă magistraților.

Cum a reacționat Tudor Chirilă după decizia CCR

Luni, CCR pe formă reforma pensiilor magistraților, pe motiv că îi lipsește avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturi (CSM).

„CCR a găsit o „soluție” să prelungească agonia morală în care se află vis a vis de propriile privilegii. Au respins pe formă modificările aduse pensiilor magistraților, ale căror privilegii sunt unice în Europa. Europă care cere corectarea acestor aberații, de care condiționează bani pentru România prin PNRR. Și totuși ar fi nedrept să spunem că toți judecătorii s-au opus, nu a fost unanimitate.

Da am și eu niște întrebări: ce i-a oprit pe judecătorii CCR să judece fondul problemei? Și de aia au amânat decizia o lună de zile ca să ne arunce în față că nu există aviz CSM sau mai știu eu ce? Acum o lună nu știau că forma depunerii nu e corectă? Ar fi putut respinge atunci. Sau să înțelegem că nu era o prioritate pentru ei? Și acum ce urmează? Când se va întoarce legea în forma potrivită va începe analiza pe fond? Sau analiza pe fond a fost deja făcută și va fi comunicată după ce se va trimite legea în forma corectă?”, s-a întrebat Tudor Chirilă, într- pe Facebook.

Acesta a continuat apoi șirul întrebărilor și a deplâns faptul că oamenii justiției numai justiție nu fac.

Ce i-a întrebat Tudor Chirilă pe magistrați

„Când ieșeam în stradă să apărăm justiția de mizeriile lui Dragnea și Grindeanu care împreună cu PNL își protejau corupții eram buni? Când strigam pentru independența justiției și ceream ca ea să lupte împotriva corupției nu întelegeam ca justiția și magistrații să fie mai presus de

E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă? Vă uitați că România cheltuie mai mult decât produce și că corupția nepedepsită și prejudiciile nerecuperate sunt parte a acestei balanțe înclinate devaforabil?

E atât de greu de acceptat că trebuie să munciți ca toți ceilalți și că trebuie să fiți remunerați suplimentar în mod rezonabil, nu ca o castă privilegiată?

Aveți idee cât muncesc medicii ăia de la stat sau privat ca să puteți ajunge voi în cabinetele și pe mese lor de operație?

Cum ar fi să vă dați trupurile pe mâna unora fără experiență pentru că au ieșit la pensie la 48 de ani? Și cum ar fi să le plătiți onpensie egală cu ultimul salariul?

Ce au făcut magistrații din România ca sistemul de justiție supraîncărcat, nedigitalizat, birocratic să funcționese? Ce au făcut magistrații corecți împotriva unora ca Lia Savonea această savonieră în care băltește săpunul corupților pe care îi spală cu zel? Unde au fost Asociațiile de magistrati când sistemul de justiție sau codurile de procedură penală au fost siluite în fel și chip?”, a mai scris Tudor Chirilă, pe Facebook.