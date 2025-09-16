Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la sănătatea mintală a elevilor. Aceștia atrag atenția părinților că nu ar trebui să le fie alături copiilor doar la teme și învăț, ci și atunci când aceștia au nevoie de sprijin emoțional.

Ce afecțiuni apar frecvent în rândul elevilor români

Prima cercetare complexă a bunăstării elevilor din România scoate la iveală rezultate îngrijorătoare. Datele arată că afecțiuni precum depresia și anxietatea sunt frecvente în rândul copiilor și tinerilor din sistemul de învățământ românesc, fapt pentru care Comisia Europeană recomandă introducerea unei noi materii, dedicate învățării socio-emoționale.

În ultimii ani, școlile au devenit medii de propagare ale mesajelor anti-bullying, iar elevii au fost învățați ce să facă atunci când sunt victime ale unui comportament de genul, însă, de prea puține ori se pune accentul pe tratarea rănilor emoționale ale unui copil care trece prin asta. Desigur, nu doar bullying-ul contribuie la apariția depresiei și anxietății, ci și tratamentul ostil al profesorilor, teama de a eșua, relațiile interpersonale din afară școlii, volumul mare de teme care nu permite activități recreative și, nu în ultimul rând, lipsa sprijinului din partea părinților.

În școlile de stat din România, un elev din opt riscă să manifeste reacții emoționale intense, cum ar fi adoptarea unui comportament agresiv sau izolarea bruscă de oamenii din jur. De asemenea, unul din șase elevi e predispus să devină anxios sau depresiv. Riscul este de dublu în cazul fetelor și tinde să crească spre finalul gimnaziului, înaintea Examenului Național de la sfârșitul clasei a opta.

Care este cea mai răspândită problemă a elevilor din România

Aproape jumătate dintre elevii care au particitat la cercetarea făcută de UNICEF, mai exact 46% dintre aceștia, au declarat că se confruntă cu o oboseală persistentă. Aceasta se pare că este cea mai frecvent întâlnită problemă a copiilor din sistemul de învățământ românesc. Încercând să o rezolve, ajung să apeleze la metode care le pot afecta sănătatea pe termen lung, cum ar fi enegizantele sau cafelele.

„Foarte des (n.r. ne confruntăm că stări de oboseală)! Școala și meditațiile, n-am ce să zic. Mergem la cafea și cam atâta”, au declarat două eleve, pentru .

Sunt însă și alte probleme care afectează o mare parte dintre elevi. 33% dintre școlari spun că se luptă cu neliniștea, supărarea și îngrijorarea, în timp ce 31% se confruntă cu singurătatea.

Câți elevi români consideră că școala nu-i ajută la nimic

Cu toate că o bună parte dintre școlari consideră că experiența lor din sistemul de învățământ este una pozitivă, 25% dintre elevi cred că școala nu îi ajută să se dezvolte. De asemenea, 40% nu se simt în siguranță sau încurajați să spună ce gândesc sau ce simt.

Unde caută elevii cel mai des sprijin emoțional

Simțindu-se neputincioși în fața gândurilor și sentimentelor care îi acaparează, mare parte dintre copii caută sprijin în mediul online. Mult mai puțini sunt cei care apelează la sprijin specializat, cum ar fi consilierii școlari sau psihologii.

De asemenea, și părinții ar trebui să fie un ajutor în lupta copiilor cu angoasele, ceea ce nu se întâmplă foarte des în familiile din România.

„Avem nevoie și de părinți, să ne ajute să-i ținem pe copii în școală, să facă față dificultăților sociale și emoționale”, a spus Anna Riatti, reprezentantul UNICEF.

Ceea ce pentru noi este un proiect de viitor, în alte țări este de mulți ani o normalitate. În , spre exemplu, diriginții lucrează cot la cot cu familia, în cazul în care copilul manifestă un comportament deviant. Pregătesc un „plan pentru bunăstarea elevului” și monitorizează constant starea copiilor prin autoevaluări.

Pe de altă parte, în , programa copiilor de la 3 la 10 ani include obligatoriu și cursuri de empatie. De asemenea, începând cu anul acesta, toți profesorii vor face un training despre sănătatea mintală.