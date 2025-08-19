Un tânăr parlamentar finlandez a fost găsit mort chiar în clădirea Legislativului din Helsinki. Presa locală scrie că ar fi vorba despre o sinucidere.
Eemeli Peltonen avea 30 de ani și se afla la primul mandat de parlamentar, fiind ales în 2023.
Cu câteva săptămâni în urmă, el anunțase că va lua o pauză de la atribuțiile de serviciu deoarece trebuie să urmeze acasă un tratament pentru probleme renale.
El a dezvăluit ulterior că a luat o infecție bacteriană în timpul tratamentului: „Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în [spital], care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”.
Marți dimineață, trupul lui Eemeli Peltonen a fost găsit fără viață în Parlamentul finlandez.
Postul TV Yle, citat de ziare.com, a raportat că cel puțin o ambulanță, o mașină de pompieri și două mașini de poliție au ajuns la clădirea Legislativului.
„Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate”, a transmis premierul Petteri Orpo.