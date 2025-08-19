B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând

Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 21:34
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Sursa foto: Eemeli Peltonen / Facebook

Un tânăr parlamentar finlandez a fost găsit mort chiar în clădirea Legislativului din Helsinki. Presa locală scrie că ar fi vorba despre o sinucidere.

Cuprins

  • De ce boală suferea parlamentarul finlandez
  • Ce mesaj a transmis premierul Finlandei

De ce boală suferea parlamentarul finlandez

Eemeli Peltonen avea 30 de ani și se afla la primul mandat de parlamentar, fiind ales în 2023.

Cu câteva săptămâni în urmă, el anunțase că va lua o pauză de la atribuțiile de serviciu deoarece trebuie să urmeze acasă un tratament pentru probleme renale.

El a dezvăluit ulterior că a luat o infecție bacteriană în timpul tratamentului: „Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în [spital], care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”.

Ce mesaj a transmis premierul Finlandei

Marți dimineață, trupul lui Eemeli Peltonen a fost găsit fără viață în Parlamentul finlandez.

Postul TV Yle, citat de ziare.com, a raportat că cel puțin o ambulanță, o mașină de pompieri și două mașini de poliție au ajuns la clădirea Legislativului.

„Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate”, a transmis premierul Petteri Orpo.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Externe
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
Externe
„Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Externe
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Externe
Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Externe
Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
Externe
Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Externe
Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Externe
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Externe
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
Externe
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
Ultima oră
22:38 - Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
22:26 - Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
22:20 - S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația
21:59 - Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin
21:56 - O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
21:56 - Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
21:45 - Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
21:23 - Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
21:21 - Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
21:18 - Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului