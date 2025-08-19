Un tânăr parlamentar finlandez a fost găsit mort chiar în clădirea Legislativului din Helsinki. Presa locală scrie că ar fi vorba despre o sinucidere.

Cuprins

De ce boală suferea parlamentarul finlandez

Ce mesaj a transmis premierul Finlandei

Eemeli Peltonen avea 30 de ani și se afla la primul mandat de parlamentar, fiind ales în 2023.

Cu câteva săptămâni în urmă, el anunțase că va lua o pauză de la atribuțiile de serviciu deoarece trebuie să urmeze acasă un tratament pentru probleme renale.

El a dezvăluit ulterior că a luat o infecție bacteriană în timpul tratamentului: „Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în [spital], care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”.

Marți dimineață, trupul lui Eemeli Peltonen a fost găsit fără viață în Parlamentul finlandez.

Postul TV Yle, citat de , a raportat că cel puțin o ambulanță, o mașină de pompieri și două mașini de poliție au ajuns la clădirea Legislativului.

„Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate”, a transmis premierul Petteri Orpo.