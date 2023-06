Profesoară: Vreau ca oamenii pe care i-am votat să mă reprezinte, nu să-mi bage pumnul în gură / Să vedeți la țară cum arată „România Educată” și cum învață copiii informatică de la cadre didactice cu 4 la Titularizare (VIDEO)

Anda Irina Sturza, profesoară de filosofie la Colegiul „Gheorghe Lazar”, a declarat marți, pentru B1 TV, că profesorii continuă greva pur și simplu pentru că Guvernul nu a răspuns revendicărilor lor.

Amintim că Guvernul PNL – PSD – UDMR a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevede o creștere salarială acum de 1.000 de lei brut pentru cadrele didactice și 400 de lei brut pentru personalul nedidactic. De asemenea, OUG prevede intrarea în plată a noii grile de salarizare în mod etapizat, pe o perioadă de trei ani, începând cu 2024.

Guvernul a adoptat Ordonanța cu aceste măsuri, deși sindicatele au transmis dinainte că profesorii nu sunt mulțumiți de ele și continuă greva. Ulterior, președintele Klaus Iohannis pe motiv că aceștia continuă greva deși, spunea el, Guvernul le-a îndeplinit toate revendicările.

Luni, sindicatele din Educație au transmis că greva continuă deoarece Guvernul nu a răspuns cerințelor cadrelor didactice.

Profesoară: Nu am primit ce am cerut. Continuăm greva

„Nu am primit am primit ce a fost refuzat de către sindicate. Noi n-am cerut 585 de lei net, nu am cerut eșalonare pe trei ani, ni s-a prezentat o grilă de salarizare din care am putut să constatăm că creșterile ar fi fost nesemnificative oricum”, a declarat profesoara Anda Irina Sturza, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Aceasta a insistat apoi că Guvernul NU a răspuns revendicărilor profesorilor: „Noi am venit cu o cerință clară, anume ca salariul profesorului debutant să ajungă la 4.000 de lei net apoi toate celelalte drepturi pentru personalul nedidactic, pentru personalul auxiliar, care trăiește din salarii de mizerie. Am cerut lucruri la care nu s-a răspuns, efectiv am fost trimiși acasă: ”mergeți la catedră, gata, v-am dat ce v-am cerut!”. Dar fără ca soluția să fie agreată de sindicatele care ne reprezintă. Comunicatele sindicatelor sunt foarte clare că nu s-a obținut ce am dorit, că e nesatisfăcător răspunsul Guvernului și că, din acest motiv, ”.

Anda Irina Sturza a mai spus că nici ea, nici colegii ei nu cred în promisiunile politicienilor privind majorările salariale deoarece există o lege care prevede 6% din PIB pentru Educație, lege care nu a fost niciodată respectată.

Cum arată „România Educată” în școlile de la sate

Aceasta a denunțat apoi mesajele „ipocrite” precum și „educația e o prioritate”.

Totodată, Sturza a mai susținut că în mediul rural nu mai sunt profesori de fizică, biologie, chimie, sport, arte plastice, așa că aceste materii sunt predate de profesori de limba română sau de matematică. Deficitul de cadre didactice este foarte mare în mediul rural, a insistat aceasta: „V-aș ruga să mergeți la țară să vedeți în școlile de acolo cum arată ”România Educată” și cum învață copiii matematică și informatică de la cadre didactice necalificate sau care au luat 4 sau 5 la titularizare”.

„Nu mă interesează politica și nu fac politică, eu vreau doar ca oamenii pe care eu i-am votat și i-am ales să mă reprezinte chiar să mă reprezinte și să plece urechea la ce spun eu, nu să-mi bage pumnul în gură”, a mai declarat profesoara de filosofie Anda Irina Sturza.