Din acest an, apare o condiție nouă pentru cei care vor să lucreze în . Toți candidații vor trebui să treacă printr-o evaluare psihiatrică înainte de angajare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să lucreze în învățământ de acum înainte

Evaluarea psihiatrică devine obligatorie pentru toți cei care vor să lucreze în școli. Măsura se aplică profesorilor, dar și personalului auxiliar și administrativ. Măsura este prevăzută într-un ordin comun al miniștrilor educației și sănătății, publicat în Monitorul Oficial, respectiv Ordinul nr. 55/3.335/2026.

Noile reguli se aplică inclusiv pentru funcțiile de conducere din școli și grădinițe, fără excepții. Practic, înscrierea la concursurile din învățământ nu mai este posibilă fără un certificat medical emis de medicul de medicina muncii, informează .

Acest certificat nu poate fi obținut fără avizul unui medic psihiatru, dar și fără adeverința de la medicul de familie și evaluarea specifică de medicina muncii. Cu alte cuvinte, accesul în sistem devine mai strict și presupune o verificare completă a stării de sănătate.

Cine este vizat de noua regulă și cât de strictă devine selecția

Noua prevedere se aplică tuturor candidaților care vor să intre în sistemul de învățământ preuniversitar. Sunt vizați profesorii, personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, dar și cei care aspiră la funcții de conducere, îndrumare sau control. Practic, orice candidat trebuie să demonstreze că este apt nu doar fizic, ci și din punct de vedere psihic.

Regulile devin și mai riguroase, deoarece medicul de medicina muncii poate cere investigații suplimentare, în baza unei scrisori medicale. Evaluarea nu se oprește la un simplu control, ci poate fi extinsă ori de câte ori este nevoie. Decizia finală îi aparține medicului de medicina muncii, care stabilește dacă o persoană este sau nu aptă să ocupe un post în educație, pe baza tuturor documentelor medicale analizate.

Ce afecțiuni medicale pot bloca accesul în învățământ

Nu orice candidat va putea trece de filtrul medical impus de noile reguli. Conform baremului anexat Ordinului nr. 55/3.335/2026, există o serie de afecțiuni care pot reprezenta contraindicații pentru angajarea în sistemul de învățământ, fie că este vorba despre posturi didactice, auxiliare, administrative sau de conducere.

Printre cele mai sensibile se numără tulburările neuropsihice, inclusiv cele generate de consumul de alcool sau substanțe psihoactive, schizofrenia, tulburările bipolare, depresiile severe, dar și tulburările de personalitate sau anxietate în forme grave. Lista continuă cu probleme medicale serioase din alte arii, precum tuberculoza pulmonară activă, afecțiunile ORL care afectează vorbirea, tulburările de vedere precum diplopia sau precum epilepsia rezistentă la tratament.

Toate aceste condiții trebuie menționate obligatoriu în documentele medicale prezentate la dosar. Evaluarea este strictă și nu lasă loc de interpretări, fiecare caz fiind analizat atent de medicii specialiști implicați.

De ce a fost introdusă această măsură în sistemul de învățământ

Decizia nu a apărut din senin, ci vine pe fondul unor discuții mai vechi legate de comportamentul unor cadre didactice și de nevoia unor controale mai stricte. Legea educației prevedea deja că personalul din învățământ trebuie să fie apt din punct de vedere medical și psihologic. Cu toate acestea, verificările nu erau întotdeauna suficient de clare sau uniforme.

În mediul universitar, astfel de evaluări există deja și sunt obligatorii periodic, la fiecare patru ani, atât pentru profesori, cât și pentru personalul auxiliar. Noua reglementare vine să aducă mai multă rigoare și în învățământul preuniversitar, stabilind un filtru clar înainte de angajare. Practic, din 2026, evaluarea psihiatrică devine o etapă obligatorie pentru oricine vrea să intre în sistem, consolidând ideea de siguranță și responsabilitate în școli.