„Spunem un nu hotărât austerității și vrem unitate între toate categoriile socio-profesionale, atât din mediul privat, cât și din mediul bugetar. a încercat să le dezbine, dar de fiecare dată când a crescut TVA sau au explodat prețurile la utilități și hrană, toți cetățenii au fost afectați în egală măsură.

Vremea pichetărilor a trecut. Nu poți face zilnic miting cu 40 de mii de oameni. Mesajul nostru este clar, iar pasul următor este referendumul pentru greva generală”, a declarat președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, pentru Adevărul.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că măsurile Guvernului nu fac decât să determine profesorii să recurgă la o grevă generală. Hăncescu este de părere că o astfel de acțiune ar conveni guvernanților pentru că înseamnă o economie de ordinilor miliardelor de lei.

„Măsurile luate și continuate de Guvern nu fac altceva decât să determine profesorii să reacționeze radical. Paradoxal, o grevă generală ar conveni Guvernului, pentru că ar economisi miliarde de lei”, a afirmat Hăncescu.

Cum comentează Daniel David cerințele profesorilor

De cealaltă parte a baricadei, Daniel David susține că sunt protestele sunt benefice și fac parte din atribuțiile sindicatelor. Însă, ministrul nu este de acord cu mesajele pe care le-au transmis profesorii la protestele din ultimele luni. Ministrul insistă că măsurile de austeritate nu au fost decise și adoptate de el, motiv pentru care nu vede rostul cererilor repetate de a-și demisia.

„Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli. O greșeală se leagă de modul în care au protestat. Supărările sunt de înțeles, dar conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum trebuie să fie și ne-am făcut rău cu asta.

Și doi, cred că s-au grăbit să ceară demisii. Ei știu că aceste măsuri nu sunt luate de ministru, sunt luate în coaliție. L-au adus și pe președinte în discuție. Cred că astea sunt atitudini pentru mișcări sindicale mai vechi. Asta nu înseamnă că nu au dreptul să protesteze, dar cred că aceste două aspecte sunt greșeli”, a spus acesta.

este de părere că demisia lui a ajuns prea repede pe buzele sindicaliștilor. Totodată, el susține că nu ar ezita să renunțe la funcția sa, atâta timp cât această decizie chiar ar rezolva problemele bugetare actuale.

„Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele bugetare, aș fi plecat. Un ministru nu pleacă atunci când doresc sindicatele. Prea repede am ajuns să vorbim despre demisii”, a subliniat el.