Ministerul Mediului propune o serie de legi pentru diminuarea riscurilor atacurilor urșilor. Una dintre legi prevede ca urșii care intră în localități să poată fi împușcați fără vreo aprobare, iar amenzile pentru cei care îi hrănesc să fie de ordinul zecilor de mii.

În ce condiții vor putea fi împușcați urșii, fără vreo aprobare

Autoritățile sunt de părere că modificările legislației sunt necesare, întrucât măsurile care sunt în prezent nu s-au dovedit a fi eficiente. Urșii continuă să coboare în localități și să pună oamenii și animalele din gospodării în pericol, fără vreun mecanism care să le permită să se apere.

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, urșii vor putea fi împușcați fără vreun aprobare acordă în prealabil atunci când „amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor”. La această condiție se mai adaugă și vârsta animalului, care trebuie să fie mai mare de un an, să fi intrat într-o localiatte și să fie declarat „habituat”, adică să nu se mai sperie de oameni.

Însă, în proiectul de lege se menționează că împuşcarea urșilor ar trebui să fie ultima soluție, chiar dacă exemplarul îndeplinește criteriile care permit această acțiune. În primă instanță, trebuie încercată alungarea sau mutarea lor.

Ce soluții propun organizațiile pentru protecția animalelor

Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor susțin că nu este suficient eliminarea sau capturarea exemplarelor problematice, trebuie eliminate și sursele de hrană care atrag sălbăticiunile. În acest sens, autoritățile locale ar trebui să asigure existența unor pubele care să nu permită urșilor să-și procure mâncare dintre deșeuri.

„Trebuie să monitorizăm mult mai atent exemplarele astea problematice. Recoltarea lor poate să rezolve temporar soluția, dar fără a securiza zonele de colectare a deșeurilor cu pubele anti-urs. Comparativ cu alte țari unde nu mai există această problemă a habituării, noi suntem departe”, a declarat Remus Papp, reprezentant al WWF România, potrivit .

Ce amenzi ar putea primi cei care hrănesc urșii

Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Mediului prevede și o creșetere a amenzilor pentru oamenii care hrănesc urșii sau se apropie la mai puțin de 50 de metri de animalele sălbatice. Aceștia ar putea fi sancționați cu până la 30.000 de lei și ar urma să fie înștiințați de amendă cu ajutorul unui sistem de camere de supraveghere care vor identifica numerele de înmatriculare ale mașinilor turiștilor.

„Sunt anumite zone, de exemplu Transfăgărășan, unde putem să avem puncte-cheie unde să fie puse deja camere și amenzile să fie date automat. Aici este o discuție de avut cu MAI, cu care noi am încercat de-a lungul timpului să găsim soluții, inclusiv pentru zonele unde știm deja că sunt urși habituați pentru a aplica aceste amenzi”, a declarat , Ministrul Mediului.

Cum au comentat primarii localităților afectate măsurile

Primarii localităților afectate de urși contestă eficiența amenzilor date automat. Potrivit edililor, persoanele sancționate ar putea contesta amenzile în instanță, iar autoritățile nu ar avea dovezi care să le demonstreze vinovăția.

„Ăla se duce în instanță. Ce probă ai tu că a fost el la volan?! Asta e frecție la picioare de lemne”, a spus

Gheorghe Stoican, Primarul Localității Arefu.

Câți urși trăiesc în România

Potrivit Ministerului Mediului, ultimul recensământ a indicat faptul că, în România, trăiesc între 10.000 și 12.770 de urși.

Un motociclist străin a fost atacat de urs, pe Transfăgărășan

La finalul lunii august, urșii făceau o nouă victimă, pe . Un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de animalul sălbatic în timp ce se deplasa cu motocicleta pe Transfăgărășan. El oprise în coloană, din cauza traficului aglomerat.

Incidentul a avut loc în zona Valea lui Stan, pe tronsonul de drum dintre Cetatea Poenari și Barajul Vidraru.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat.

În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Bărbatul s-a ales cu o rană la piciorul drept, dar a refuzat transportul al spital după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului.