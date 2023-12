Protest al personalului ne-medical din spitale, la Ministerul Sănătății. Lider sindical: Țara are bani pentru avionul domnului Iohannis, dar pentru „Cenușăreasa” sistemului sanitar nu există niciodată (VIDEO)

Țara are bani pentru avionul domnului Iohannis, dar pentru personalul ne-medical din spitale, „Cenușăreasa” sistemului sanitar, nu există niciodată, a declarat președintele Uniunii Naționale a Sindicatelor TESA din Sănătate, Valentin Chifor, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, în contextul protestului din fața ministerului de resort.

Liderul sindical Valentin Chifor, pe B1 TV, despre protestul TESA de la Ministerul Sănătății

Întrebat despre acțiunea de protest, sindicalistul a explicat: „Este un protest care de fapt îl putem considera că durează de șapte ani. De șapte ani este aceeași situație, de șapte ani suntem «Cenușăreasa» sistemului sanitar. Schimbăm doar niște măști, niște miniștri, se schimbă unul cu altul, situația noastră rămâne aceeași, cel mai prost plătiți, ignorați de toate legile”.

„Colegii s-au supărat acum pentru că ni se spune că țara n-are bani, se pare că pentru unii are bani, are bani și pentru cei de la CAS, are bani și pentru avionul domnului Iohannis, vaccinurile știți care sunt și se vor arunca pe milioane de euro, iar pentru noi niciodată, pentru «Cenușăreasa» sistemului nu există bani, cei care de fapt întrețin spitalele și cei fără de care nu se poate face activitate medicală. Practic, este toată administrația din spitalele noastre”, a continuat Valentin Chifor.

„Solicităm creșterea imediată, de la 1 ianuarie, cu 25%. Acesta înseamnă brut, deci net ar fi vreo 15, dar de la 1 ianuarie și, bineînțeles, cu prilejul noii legi a salarizării, solicităm eliminarea completă a discriminării. Așa ceva nu se mai întâmplă în nicio țară a Uniunii Europene, un asemenea decalaj între personalul medico-sanitar și cel ne-medical. Suntem toți o echipă, suntem toți în spitale și trebuie să fim tratați la fel și egal de către acest guvern!”, a adăugat sindicalistul.