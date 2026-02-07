Protestele din Harghita s-au extins sâmbătă și în municipiul Gheorgheni, unde aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirea față de scumpiri. Oamenii sunt revoltați de faptul că taxele și impozitele locale s-au dublat sau chiar s-au triplat în acest an. Valul de revoltă, care a cuprins anterior orașele Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, a ajuns acum să blocheze centrul municipiului Gheorgheni.

De ce au ieșit oamenii în stradă la Gheorgheni

Potrivit , manifestația a început în jurul orei 13:30, în fața Centrului Cultural, unde mulțimea s-a adunat pentru a cere oprirea creșterilor fiscale. Protestatarii consideră că noile taxe sunt nedrepte și reclamă faptul că beneficiile sociale le-au fost retrase fără niciun motiv.

Oamenii au purtat pancarte cu mesaje critice la adresa guvernanților, precum „Jos Guvernul”. Aceștia sunt indignați de faptul că reforma fiscală îi lovește doar pe cetățenii de rând, în timp ce pensiile speciale au rămas neatinse. În timpul protestului s-au semnat petiții care vor fi înaintate premierului, prin care se cere adoptarea unei legi care să permită primăriilor să reducă taxele pentru persoanele cu dizabilități.

Care este situația în restul județului

Tensiunile sunt ridicate în tot județul, iar protestele din Harghita au vizat direct și administrațiile locale conduse de UDMR. La Odorheiu Secuiesc, primarul a fost huiduit de sute de oameni care l-au acuzat că nu a protejat interesele cetățenilor. O situație similară a fost raportată și la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane i-au reproșat primarului Korodi Attila că partidul i-a abandonat în fața măsurilor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Ce spun liderii politici despre protestele din Harghita

În acest context, liderul UDMR, a intervenit și i-a solicitat public premierului să revină asupra taxelor locale. Kelemen propune o reducere a impozitelor cu 50% față de limitele actuale, declarând că „dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”. Rămâne de văzut dacă această propunere va liniști spiritele sau dacă oamenii vor continua să iasă în stradă.