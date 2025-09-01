Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe Facebook anularea protestului anti-imigranți programat pe 2 septembrie, invocând respectarea legii și protejarea orașului.

Decizia a fost apreciată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a criticat însă faptul că autorizația fusese emisă inițial.

Cuprins:

Care a fost decizia lui Stelian Bujduveanu

Reacția PSD și criticile lui Grindeanu

Care a fost decizia lui Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu a convocat Comisia de Ordine Publică și a dispus anularea protestului organizat de Partidul Noua Dreaptă și SOS România. El a subliniat că Bucureștiul nu poate deveni scena unor manifestări care instigă la ură și dezbinare.

„Ca primar general am datoria să protejez orașul și să aplic legea. Astăzi am convocat Comisia de Ordine Publică și am dispus ca evenimentul de pe 2 septembrie să fie anulat. Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la nerespectarea legii, la dezbinare și la ură. Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor și nu vom tolera ca în perioada următoare să comunice public că primăria ar fi de acord cu acest comportament.”, a transmis Bujduveanu, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Reacția PSD și criticile lui Grindeanu

Sorin Grindeanu a apreciat hotărârea de a opri protestul, considerând-o o decizie necesară pentru apărarea valorilor europene.

Totuși, liderul PSD a reproșat primăriei faptul că a aprobat inițial manifestația, fără o analiză atentă a consecințelor.

„Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România. Îngrijorător este însă că PMB a dat inițial această autorizație fără să analizeze consecințele promovării unor mesaje de ură rasială în spațiul public. A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21!”, a declarat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.,

Liderul social-democrat a adăugat: „Îi cer primarului interimar al Capitalei să dea dovadă pe viitor de mai mult discenământ și responsabilitate atunci când eliberează autorizații pentru diverse proteste. PSD va monitoriza şi pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București!”