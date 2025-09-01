B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protestul anti-imigranți din București a fost anulat. Ce au transmis Stelian Bujduveanu și Sorin Grindeanu

Protestul anti-imigranți din București a fost anulat. Ce au transmis Stelian Bujduveanu și Sorin Grindeanu

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 21:09
Protestul anti-imigranți din București a fost anulat. Ce au transmis Stelian Bujduveanu și Sorin Grindeanu
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Sursa foto: Stelian Bujduveanu / Facebook

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe Facebook anularea protestului anti-imigranți programat pe 2 septembrie, invocând respectarea legii și protejarea orașului.

Decizia a fost apreciată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a criticat însă faptul că autorizația fusese emisă inițial.

Cuprins:

  • Care a fost decizia lui Stelian Bujduveanu
  • Reacția PSD și criticile lui Grindeanu

Care a fost decizia lui Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu a convocat Comisia de Ordine Publică și a dispus anularea protestului organizat de Partidul Noua Dreaptă și SOS România. El a subliniat că Bucureștiul nu poate deveni scena unor manifestări care instigă la ură și dezbinare.

„Ca primar general am datoria să protejez orașul și să aplic legea. Astăzi am convocat Comisia de Ordine Publică și am dispus ca evenimentul de pe 2 septembrie să fie anulat. Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la nerespectarea legii, la dezbinare și la ură. Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor și nu vom tolera ca în perioada următoare să comunice public că primăria ar fi de acord cu acest comportament.”, a transmis Bujduveanu, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Reacția PSD și criticile lui Grindeanu

Sorin Grindeanu a apreciat hotărârea de a opri protestul, considerând-o o decizie necesară pentru apărarea valorilor europene.

Totuși, liderul PSD a reproșat primăriei faptul că a aprobat inițial manifestația, fără o analiză atentă a consecințelor.

„Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România. Îngrijorător este însă că PMB a dat inițial această autorizație fără să analizeze consecințele promovării unor mesaje de ură rasială în spațiul public. A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21!”, a declarat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.,

Liderul social-democrat a adăugat: „Îi cer primarului interimar al Capitalei să dea dovadă pe viitor de mai mult discenământ și responsabilitate atunci când eliberează autorizații pentru diverse proteste. PSD va monitoriza şi pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București!”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Politică
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Politică
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
Externe
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Externe
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Capsula timpului a Prințesei Diana, deschisă după trei decenii. Ce a fost descoperit înauntru
Eveniment
Capsula timpului a Prințesei Diana, deschisă după trei decenii. Ce a fost descoperit înauntru
Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
Eveniment
Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
Eveniment
Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Politică
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Ultima oră
21:12 - Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
21:04 - Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
20:44 - Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
20:36 - AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
20:17 - Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
20:13 - România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
20:05 - Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina
19:39 - Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
19:31 - Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
19:29 - Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)