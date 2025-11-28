B1 Inregistrari!
Ana Maria
28 nov. 2025, 11:13
Sursa foto: Banca Locală de Alimente Sector 6
Cuprins
  1. Cine beneficiază de campania „Pune binele pe masa de Crăciun”
  2. Campania „Pune binele pe masa de Crăciun”: Cum pot contribui oamenii și companiile
  3. Ce înseamnă acest ajutor pentru beneficiari
  4. Ce a mărturisit unul dintre beneficiarii acestui proiect

„Pune binele pe masa de Crăciun”, campania care vine în ajutorul celor nevoiași. Vin sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie, dar și de îngrijorare sau tristețe pentru cei mai puțin norocoși.

Pentru aceștia, Primăria Sectorului 6 din Capitală are o inițiativă lăudabilă: o campanie de strângere de produse alimentare specifice sărbătorii de Crăciun precum și distribuirea acestora către aproximativ 2000 de persoane aflate în imposibilitatea de a-și permite astfel de cheltuieli.

Cine beneficiază de campania „Pune binele pe masa de Crăciun”

„Pune Binele pe Masa de Crăciun” – este proiectul Primăriei Sectorului 6 prin Banca Locală de alimente a aceluiași sector, singura instituție de stat de acest tip din România.

La doar 34 de ani, Cristina este greu încercată. Atât soțul, cât și cei doi copii suferă de boli cronice incurabile, aflându-se cu toții exclusiv în grija ei. Ajutorul zilnic pe care-l primește de la Banca Locală de alimente a Sectorului 6 le alină nevoile financiare.

„Am simtit o mare schimbare, un mare ajutor, mai ales din punct de vedere financiar, al banilor. De când suntem aici, chiar ne-a ajutat foarte, foarte mult Banca de Alimente. Le mulțumim pe calea aceasta.”, a spus Cristina, o beneficiară aBăncii Locale de alimente, Sector 6.

Campania „Pune binele pe masa de Crăciun”: Cum pot contribui oamenii și companiile

Campania „Pune Binele pe Masa de Crăciun” este un proiect al Primăriei Sectorului 6 prin Banca Locală de Alimente a aceluiași sector. Ovidiu Rusu, directorul Băncii Locale de alimente din Sector 6, a explicat cum se pot implica toți cei dornici.

„Ne adresăm atât persoanelor fizice, care pot veni și dona timpul lor, pot dona pe site-ul nostru bani, ne adresăm companiilor care pot presta muncă de voluntariat sau ne pot ajuta cu produsele pe care le putem pune în pachetele de Crăciun. Practic, ne adresăm tuturor de data asta”, a precizat Ovidiu Rusu, director la Banca Locală de alimente,

Ovidiu Rusu a menționat că agenții economici care donează produse beneficiază de niște facilități fiscale.

“Într-adevăr, pe baza legii 217, Legea diminuirii risipei alimentare, toți operatorii economici din sectorul agroalimentar care donează produse beneficiază de facilități fiscale, de deduceri din cifrele companiei, din impozitele pe profit.”, a mai spus directorul Băncii Locale de alimente.

Ce înseamnă acest ajutor pentru beneficiari

Ovidiu Rusu vorbește cu emoție despre această activitate de intr-ajutorare a celor mai puțin norocoși.

“Este o activitate care m-a dezvoltat din mai multe puncte de vedere. Nu mă așteptam să fiu atât de marcat de relațiile, de interacțiunea pe care am avut-o atât cu donatorii, cât și cu beneficiarii noștri.

Ne adresăm cel puțin pe partea de asistență socială persoanelor cu probleme reale. Sunt persoane, familii ale căror venituri se duc, majoritar, către către zone fără de care nu pot funcționa ca individ.

Mă gândesc aici la utilități, care știm toți că au crescut în ultima perioadă, mă gândesc la medicamente, necesități de bază și atunci banii care rămân pentru produse, pentru mâncare, o mâncare de calitate, sunt foarte puțini.

Și atunci, ajutorul pe care îl putem da noi este esențial pentru ei, atât ajutorul pe care îl primesc zilnic cu mesele gătite, cât și pachetele de weekend pe care le oferim în fiecare joi.”, a mai spus Ovidiu Rusu.

Ce a mărturisit unul dintre beneficiarii acestui proiect

Pentru mulți, acest sprijin este vital. Constantin, un tată singur care își crește fiica abandonată de mama biologică în maternitate, vorbește cu emoție despre rolul Băncii Locale de alimente în viața sa:

“Banca Locală de alimente înseamnă pentru mine un sprijin și un ajutor pentru că dacă n-aș avea sprijinul ăsta de la Banca Locală de alimente, chiar că nu m-aș descurca nici cu banii de chirie, cu banii pentru fetiță de medicamente, cu banii de mâncare.

Și copilul cere. Tatii vreau aia, vrea îmbrăcăminte, grădiniță plătită, trebuie școală plătită. Vă dați seama, am un venit foarte mic.”, a povestit bărbatul.

