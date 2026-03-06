O femeie din Barnsley, Marea Britanie, a murit de rabie la patru luni după ce a fost zgâriată de un câine vagabond în timpul unei vacanțe în Maroc. Ancheta judiciară arată că boala a fost identificată abia după ce medicii au solicitat evaluarea unui psihiatru, care a aflat întâmplător despre incidentul petrecut pe .

Zgârietura de pe plajă, ignorată în timpul vacanței

Yvonne Ford, în vârstă de 59 de ani, se afla într-o vacanță cu familia în februarie 2025, când un câine speriat a zgâriat-o. Incidentul a avut loc pe o plajă din Maroc, însă femeia a considerat că rana este superficială și nu a solicitat îngrijiri medicale, scrie Adevărul.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei și reținute de Tribunalul din Sheffield, femeia a curățat zgârietura doar cu un șervețel umed și nu a acordat o importanță deosebită incidentului.

În lunile următoare însă, starea ei de sănătate s-a deteriorat treptat.

Simptomele au fost confundate cu o posibilă afecțiune psihiatrică

În iunie 2025, Yvonne Ford a ajuns la Spitalul Barnsley cu dureri severe de cap, greață, probleme de mobilitate, dezorientare și episoade de anxietate intensă.

Pentru că medicii nu reușeau să identifice cauza simptomelor, a fost solicitat un consult psihiatric.

Psihiatrul Alexander Burns a explicat în fața anchetatorilor că a fost chemat deoarece medicii suspectau o cauză psihiatrică. În timpul discuției cu familia, medicul a întrebat dacă femeia călătorise recent, suspectând inițial boala Lyme.

Familia a menționat o vacanță în Florida, însă a precizat că nu existaseră mușcături de insecte.

Abia ulterior, soțul femeii a amintit de zgârietura provocată de câinele vagabond în Maroc, detaliu despre care medicii nu fuseseră informați până atunci.

Psihiatrul a declarat că, după ce a aflat acest detaliu, a început să suspecteze rabia, mai ales în contextul simptomelor neurologice severe. Neavând experiență anterioară cu această boală, medicul a analizat simptomele și a constatat că tabloul clinic se potrivea în totalitate.

Rabia, fatală în 100% din cazuri după apariția simptomelor

Ulterior, Yvonne Ford a fost transferată la secția de boli infecțioase a Spitalului Royal Hallamshire din Sheffield. Femeia a murit acolo pe 11 iunie 2025.

Dr. Katharine Cartwright, specialist în boli infecțioase, a explicat juriului că rabia, cunoscută și sub denumirea de turbare, este o boală virală cu mortalitate de 100% după apariția simptomelor.

Medicul a precizat că vaccinul este însă extrem de eficient dacă este administrat imediat după expunere.

Potrivit specialistului, simptomele femeii au apărut la finalul lunii mai, ceea ce înseamnă că, în momentul în care s-a prezentat la spital, nu mai exista nicio intervenție care să-i poată salva viața.

Dr. Cartwright a subliniat că boala este „incredibil de rară”, iar combinația de simptome a fost „extrem de dificilă” pentru medicii din Barnsley.

Vizite anterioare la medic, fără legătură cu rabia

Ancheta, care se desfășoară pe parcursul a patru zile, analizează și vizitele pe care Yvonne Ford le-a făcut la camerele de gardă din Barnsley și Wakefield, precum și la medicul de familie, în martie și aprilie 2025. Atunci, femeia s-a plâns de stări de rău și de presupuse mușcături de insecte.

Dr. Cartwright a precizat însă că aceste episoade nu aveau legătură cu rabia, explicând că boala evoluează rapid după apariția simptomelor și duce la deces în câteva săptămâni.