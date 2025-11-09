B1 Inregistrari!
Radu Burnete a fost întrebat despre cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Răspunsul neașteptat al consilierului prezidențial: „Din punctul meu de vedere…”

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 16:36
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce părere are Radu Burnete despre defectele lui Nicușor Dan
  2. Poate șeful statului să lucreze eficient în echipă

Radu Burnete a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni, care este cel mai mare defect al lui Nicușor Dan. Consilierul prezidențial pe probleme economice a evitat să dea un răspuns direct. Cu toate acestea, a subliniat totuși că președintele nu are prea multe defecte notabile.

Ce părere are Radu Burnete despre defectele lui Nicușor Dan

Întrebat despre cel mai mare defect al președintelui, consilierul a evitat un răspuns direct, considerând întrebarea nepotrivită.

„Mi-ați spus o întrebare foarte dificilă. Aș prefera să nu vă răspund la această întrebare, nu cred că este politicos din partea mea să vin aici să vă spun care este cel mai mare defect al președintelui României, pentru care lucrez”, a declarat acesta, notează digi24.ro.

El a subliniat totuși că Nicușor Dan nu are foarte multe defecte vizibile sau relevante în activitatea sa. Totodată, a spus că, în lunile petrecute la Cotroceni, președintele l-a surprins plăcut și i-a câștigat admirația profesională.

„Din punctul meu de vedere, e un om pe care îl cunoșteam foarte puțin înainte să vină în lumea asta, dar m-a câștigat în aceste câteva luni de zile”, a mai precizat consilierul prezidențial.

Poate șeful statului să lucreze eficient în echipă

Radu Burnete a respins ferm mitul potrivit căruia șeful statului nu ar putea lucra eficient în echipă. Întrebat despre acest subiect, consilierul prezidențial a oferit un răspuns clar, subliniind buna colaborare cu președintele.

„Da, să știți că e destul de multă mitologie în jurul acestui lucru. Da, poate să lucreze în echipă. Și eu, în două – trei luni de zile am ajuns să lucrez foarte bine cu domnul președinte”,  a transmis acesta.

Radu Burnete a preluat funcția de consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale la 1 iulie 2025. Înainte de această numire, între 2020 și 2025, a condus Confederația Patronală Concordia, cea mai influentă organizație patronală din România, afiliată la BusinessEurope, International Organization of Employers și Business at OECD. Totodată, Burnete a coordonat activitatea de afaceri publice a Consiliului Investitorilor Străini (FIC), care reunește cei mai importanți investitori străini prezenți în țară.

