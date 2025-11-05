Armata română trebuie să fie profesionistă și solidă, iar industria de apărare trebuie să aibă capabilitățile necesare ca s-o deservească. Este mesajul treansmis de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Armata română trebuie să fie profesionistă

România trebuie să aibă o forță militară solidă și profesionistă este de părere consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit spuselor sale, industria de apărare trebuie să fie capabilă să deservească armata română. Consilierul a făcut o serie de comentarii după întrevederea dintre președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Mark Rutte a transmis astăzi un mesaj foarte clar: România are aliaţi pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei. În acelaşi timp trebuie să ne facem şi noi cât mai bine temele. Am văzut prea multe lucruri spuse cu prea mare uşurinţă în spaţiul public. Este important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea în ultimii ani şi cât de periculoasă a devenit. România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească”, a transmis consilierul Radu Burnete.

El a acuzat „lâncezeala europeană din ultimii 30 de ani” care a pus UE într-o poziție dificilă. El a făcut legătura între prosperitate și .

„Dimpotrivă, lâncezeala europeană din ultimii 30 de ani a pus Uniunea într-o situaţie dificilă în care nu ar fi trebuit să ajungem niciodată. Dacă ne uităm în istorie există o legătură puternică între prosperitate şi putere militară”, a scris Burnete, pe Facebook.

Radu Burnete, despre siguranța oferită de forțele militare sporite

În opinia consilierului prezidenţial, o țară care are o capacitate militară sporită are mai multă libertate de acțiune. Radu Burnete consideră că armata puternică ar oferi României o voce mai puternică la nivelul UE și al NATO

„Libertatea trebuie din păcate apărată. Ne face şi un aliat mai valoros cu o voce mai puternică în UE şi NATO, nu asta tot spunem că ne dorim? Să stăm la masa oamenilor mari? Păi la masa aceea trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa. Datul din gură e mai puţin productiv offline”, a punctat el.

Consilierul prezidenţial a mai apreciat faptul că firma germană Rheinmetall a decis să facă o investiţie mare în România. Potrivit spuselor sale noua investiție în industria de apărare nu va fi singura de acest fel. El a precizat că industria de părare va fi reformată și se vor cheltui sume mai mari echipamente și armament pe care să-l utilizeze Armata română.

„Este foarte bine că ne vom reforma propria industrie de apărare şi că vom cheltui pe înzestrarea trupelor noastre. Cu ce vreţi să ne apere în caz de ceva? Cu armament din anii 70′? Sperăm cu toţii, din tot sufletul, că nu vom avea nevoie niciodată să folosim aceste instrumente ca să ne apărăm. Că vom putea să continuăm să trăim în pace şi să ne vedem liniştiţi de problemele noastre”, a mai spus Burnete.

Armata română trebuie să facă față amenințărilor

Radu Burnete consideră că în cazul unei agresiuni aliații din NATO vor veni să apere România, însă este nevoie ca și Armata română să fie pregătită să facă acest lucru. Iar pentru aceasta este nevoie de o industrie serioasă de apărare care are şi multiple beneficii economice.

„Tot aud critici că România accesează programul SAFE şi ia împrumuturi ca să îşi întărească apărarea când deficitul nostru este foarte mare. Sau că nu ar trebui să mai sprijinim Ucraina (deşi o facem cu 0,2% din PIB). Este adevărat că ne-am îndatorat aiurea când vedeam ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să şi reducem deficitul şi să alocăm mai mult la apărare în acelaşi timp”, a mai transmis Radu Burnete.

a sugerat că România ar trebui să aloce un buget uriaș pentru a face față amenințărilor în cazul în care am avea graniță cu Federația Rusă. Declarațiile sale vin în contextul participării președintelui şi a secretarului general al NATO, Mark Rutte la Industry Forum.